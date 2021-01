Мишел Фајфер хипнотизира во новата „француска врска“

САД– Во есејот од 1991 година, Џон Грегори Дан рече дека на машките sвезди им е дозволено да стареат благодатно на екранот, за разлика од жените: „Мажите стануваат постари; жените стареат “. Општо, тој е во право: Актерството отсекогаш била тешка професија, особено за жените над 35 години.

Дан (1932-2003) за жал не живееше доволно долго за да ги види забележителните улоги за оваа година од актерки над 50 години. На таа листа се Кендис Берген, Елен Бурстин, Глен Клоуз, Гонг Ли, Лора Лини, Софија Лорен, Франсис Мекдорманд, Џулијана Мур и Мерил Стрип.

На списокот е и Мишел Фајфер, која изгледа поубаво од кога било и ја дава една од своите најдобри улоги во кариерата, во класикот на Сони “French Exit” .“Таа не остарела или не изгледа постаро – таа пораснала.

Како Сали Филд, Џејн Фонда, Џесика Ланг и Шарлиз Терон, и Фајфер е инспирација за младите актери заглавени во залудни улоги кои се прашуваат дали работите некогаш ќе се подобрат. Фајфер за „Варајети“ рече: „Сеќавајќи се на почетоците, кога глумев во „ Delta House “, ликот се викаше Бомба, каде што имав огромни лажни гради и жешки панталони. Мојот лик немаше ниту име. Јас бев благодарна што ги имав тие улоги, но тоа беше некако деморализирачко. Многу пати луѓето ве мешаат со филмот така што не се чувствував почитувано. Но, главно бев воодушевена што работам. Да ги имате тие искуства ве прави посилен. И тие ми овозможија да ја започнам кариерата, да се издржувам, па не жалам што ги направив “.

Помина кон подобри улоги, вклучително и сега класичните „“The Fabulous Baker Boys” , “Batman Returns” (во кои го постави златниот стандард за секоја идна мачка) .

Имаше забележителни улоги и во “The Witches of Eastwick,” “Married to the Mob”, “The Age of Innocence,” “Dangerous Minds,” “What Lies Beneath” и “Stardust.”

Таа беше номинирана за Оскар за “Dangerous Liaisons,” “Baker Boys” и “Love Field” и ако има правда во светот, повторно ќе биде номинирана за „French Exit”.

Во филмот во режија на Азазел Џејкобс од сценариото на Патрик Девит, таа ја игра Франсис, која со нејзиниот син (Лукас Хеџис) се сели во Париз кога парите ќе ги потроши. Таа е една од оние комплексни, сакани / луди личности кои се вознемируваат во реалниот живот, но изгледаат хипнотички на екранот.

„Овој тип на лик не ми е познат. Но, има дел од кај неа на кој му се восхитувам – ставот „без затвореници“ и нејзината способност да каже што сака без филтер. Таа исто така има основна кревкост. Јас обично одбирам улоги што се предизвикувачки. Не знам зошто инсистирам да се плашам. Можеби брзо ми здосадува “, додава таа смеејќи се.

„Овој филм ги комбинира сите овие различни тонови и ова зборува за брилијантноста на Азазел. Се чини дека е во состојба да меша смелост со меланхолија .

„На крајот, тоа е многу потресно, за мајка која е нарцисоидна толку долго време и конечно повторно го открива својот син и колку многу пропуштила – времето никогаш нема да го врати. Станува збор за осамени, необични луѓе кои се обидуваат да најдат некаква човечка врска. Чудно, тие го наоѓаат во странци.

„Мислам дека филмот ве остава како публика со отворено срце“.

Тоа е филм што ни треба сега и нуди тема која е возрасна, како неговата ѕвезда. (Варајати)