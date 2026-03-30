Милановиќ го откажа Самитот Брдо-Бриони поради изјавите на Вучиќ

Претседателот на Хрватска и копретседател на процесот Брдо-Бриони Зоран Милановиќ денеска го откажа состанок закажан за мај на иницијативата на Бриони поради политичките изјави и постапки на претседателот на Србија, Александар Вучиќ.

Хрватска и Словенија, како членки на Европската Унија, го иницираа процесот Брдо-Бриони со цел подобрување на меѓусебната соработка и забрзување на процесот на европска интеграција на земјите од Југоисточна Европа, се наведува во соопштение од Кабинетот на Милановиќ, со потсетување дека новиот состанок на лидерите на земјите од тој процес требаше да се одржи во мај.

„Политичките изјави и постапки на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, на кои бевме сведоци во изминатите денови и недели, се во целосна спротивност со целта на процесот Брдо-Браун, ги нарушуваат меѓудржавните односи и го загрозуваат мирот и стабилноста во областа на Југоисточна Европа“, се наведува во соопштението објавени на интернет страната на претседателот на Хрватска.

Одлуката за откажување веќе им е пренесена на сите лидери учесници, а следниот состанок ќе биде закажан по дополнителни консултации меѓу Милановиќ и словенечката претседателка Наташа Пирц-Мусар.

Српскиот претседател Александар Вучиќ денеска изјави по синоќешните локални избори, кои беа обележани со бројни инциденти, дека ќе ги провери извештаите на безбедносните агенции за влијанието на странските земји врз изборите. Одговарајќи на новинарско прашање за наводното присуство на автомобили со хрватски регистарски таблички на денот на изборите во Кула, Вучиќ најави дека наскоро ќе објави повеќе информации.

– Во врска со вчерашните избори, ми беше јасно колку логистичка поддршка беше обезбедена од соседна земја. Сепак, во наредниот период ќе добијам подетални извештаи, а потоа ќе ги споделам со вас – рече Вучиќ.

По избувнувањето на масовните антивладини протести и студентските блокади, поради смртта на 16 лица во Нови Сад кон крајот на 2024 година кога се урна бетонска настрешница на жезллезничката станица, Владата во Србија постојано ги обвинува хрватските тајни служби за организирање на протестите, што хрватските власти остро го негираа.

Последната во низата спорни точки во односите меѓу Србија и Хрватска беше српското стекнување ракети од Кина, за што хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ на 13 март изјави дека му пишал на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, додека Милановиќ изјави дека не разбира „зошто Србија добива офанзивно оружје“, наведувајќи загриженост за можно нарушување на регионалната безбедност.

Министерството за надворешни работи на Србија ја вклучи и Хрватска на списокот на земји што треба да се посетат само „во случаи на крајна потреба“, а како објаснување беа наведени „се почести инциденти, тензии и неповолни безбедносни околности“, без да се прецизира за кои настани станува збор.

Тензиите ескалираа откако Вучиќ ја обвини Хрватска за „дивајаштво“ поради забраната за влез на српскиот историчар Милош Ковиќ, а претходно во повеќе наврати упати обвинувања дека Загреб создава воен сојуз со Албанија и Косово заради напад врз Србија.