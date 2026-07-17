Мигрант од Пакистан пронајден починат кај Мрзенци, Гевгелиско

17/07/2026 14:52
Фото: Б. Грданоски

Министерството за внатрешни работи информира дека вчера кај гевгелиско Мрзенци е пронајден починат мигрант од Пакистан.

-Вчера на место викано „Мрзенско поле“, во атар на село Мрзенци, гевгелиско, бил пронајден починат мигрант А.М.. Според пријавеното, околу 11:52 часот, мигранти од Пакистан преку мобилен телефон побарале помош, а по пристигнувањето на местото, полициските службеници затекнале тројца мигранти кои не поседувале лични документи, но кажале дека се од Пакистан и едно починато лице, за кое изјавиле дека е на возраст од 36 години и било заедно со нив. Лекар констатирал смрт кај лицето, без траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот мигрант е предадено на обдукција – наведуваат од Министерството.

Од МВР посочуваат дека останатите мигранти се пренесени во Прифатниот центар „Винојуг“-Гевгелија.

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