Мицкоски со претставници на нафтената индустрија: Состојбата е под контрола, има залихи на гориво

05/03/2026 18:58

Нема простор за загриженост, состојбата е целосно под контрола. Залихи на горива има и нафтените потреби целосно се задоволуваат, објави премиерот Христијан Мицкоски по средбата со претставници на нафтената индустрија во државата со кои разговарал за актуелната состојба со нафтените деривати.

-Разговаравме за актуелната состојба со нафтените деривати, имајќи ја предвид кризата на Блискиот Исток и глобалните предизвици во оваа индустрија. Заклучивме дека нема простор за загриженост и дека состојбата е целосно под контрола. Залихи на горива има и нафтените потреби целосно се задоволуваат, објави претседателот на Владата на Фејсбук.

Во објавата на неговиот фејсбук-профил, премиерот Мицкоски напиша дека состојбата и натаму будно ќе се следи.

-Ќе продолжиме будно да ја следиме состојбата и ќе реагираме во зависност од реалните потреби, додаде претседателот ан Владата.

Поврзани содржини

Се бараат изведувачи за ремедијација на малата депонија во „Охис“
Кина побара од рафинериите за нафта да го прекинат извозот
Египетскиот милијардер Насеф Савирис номиниран за нов претседател на „Адидас“
Американски суд нареди враќање на 130 милијарди долари од нелегалните тарифи на Трамп
М6 ја зајакнува мисијата за позитивна трансформација и поддршка на младите преку партнерство со Машинскиот факултет
Славески во посета на „Костал“, во фокусот платежните услуги и синџирите на снабдување
Средба Димитриеска Кочоска – Славески: Внимателно се следат надворешните ризици и влијанието врз макроекономските индикатори
Штипска „Актива“ инвестираше 12 милиони евра, дел сопствени средства, а дел од унгарскиот заем

Најчитани