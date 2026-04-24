„Мета“ ќе отпушти 8.000 вработени поради стратегијата за вештачка интелигенција

„Мета“ им соопшти на своите вработени дека следниот месец ќе укине 8.000 работни места, или околу 10 проценти, и се откажа од пополнување на неколку илјади отворени позиции, бидејќи одлучи да инвестира многу повеќе од претходно во проекти за вештачка интелигенција.

Според извештаите, Мета ќе инвестира 135 милијарди долари во проекти за вештачка интелигенција оваа година, износ што го потрошила во областа во претходните три години, објавува Би-Би-Си.

Портпаролот на Мета ги потврди планираните намалувања на персоналот, но одби да даде понатамошен коментар.

Извршниот директор на Мета, Марк Закерберг, во јануари објави дека голем број работни места ќе бидат укинати во текот на годината, нагласувајќи дека, благодарение на вештачката интелигенција, едно лице сега може да заврши проекти за кои претходно би бил потребен голем тим.

Иако Мета веќе отпушти околу 2.000 вработени двапати оваа година, оние што останаа во компанијата се подготвуваа за многу поголем бран отпуштања.