МЕМО: АД ЕСМ се придружи на Пазарот во тековниот ден

АД ЕСМ е првата компанија која официјално се регистрира на пазарот во тековниот ден со што е подготвена за активно учество во првите трансакции на новиот пазарен сегмент, информираат од Националниот оператор на пазарот на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје, кој од денеска го започна процесот на регистрација на нови учесници на пазарот во тековниот ден (Intraday Market). Пазарот во тековниот ден официјално стартува на 6 мај годинава.

-Со воведувањето на интрадеј тргувањето, отвораме ново поглавје во оптимизацијата на сопственото производство и зголемувањето на енергетската ефикасност. За нас како најголем производител, ова тргување не е само техничка новина, туку стратегиска алатка. Моменталното реагирање и вонредна набавка во денот на потребните количини на електрична енергија при неочекувани промени во дневниот план за производство или потрошувачка на електрична енергија, ќе ни овозможи поефикасно менаџирање со стабилноста на системот и остварување на подобри финансиски резултати на компанијата. Убеден сум дека интрадеј тргувањето значи силна и ликвидна берза која е столбот на модерната енергетика. Со вклучувањето на тој сегмент, МЕМО станува комплетен наш партнер и најсериозен пазарен механизам кој ги следи европските стандарди- изјави Лазо Узунчев, генерален директор и претседател на Управниот одбор на АД ЕСМ.

Генералниот директор на МЕМО, Зоран Ѓорѓиевски, истакна дека интересот кај учесниците на пазарот на електрична енергија е голем и очекува нови компани со препознатливи имиња да пристапат на пазарот во наредните денови.

-На 6 мај официјално стартува пазарот во тековниот ден, што ќе овозможи поголема ефикасност во тргувањето со електрична енергија. Овој пазар ќе им обезбеди на учесниците дополнителна флексибилност, поголема прецизност во балансирањето на портфолијата и можност за тргување блиску до реалното време, што претставува суштински предуслов за модерно и ефикасно работење- истакна Ѓорѓиевски.

Во јануари годинава, МЕМО и словенечката енергетска берза БСП го потпишаа договорот за воспоставување на пазар во тековниот ден (Intraday Market). Словенечката енергетска берза БСП и ЕПЕКС СПОТ беа избрани како економски оператори за обезбедување услуги на трговски и клиринг платформи за пазарите на електрична енергија во сегментите ден-однапред (Day-Ahead Market), кој успешно функционира од мај 2023 година, како и за имплементацијата на пазарот во тековниот ден.

Со поддршка на партнерите, Владата и Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, МЕМО продолжува посветено да развива транспарентен, сигурен и ефикасен пазар на електрична енергија, како и целосна интеграција со европскиот пазар.