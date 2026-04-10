Мелони ја повикува ЕУ привремено да ги замрзне фискалните правила

Италијанската премиерка Џорџа Мелони изјави дека Европската Унија треба да размисли за привремено суспендирање на примената на фискалните правила доколку војната на Блискиот Исток продолжи.

Во италијанскиот парламент, Мелони ги презентираше плановите за последната година од нејзиниот мандат, за кои рече дека нејзината влада има намера да ги спроведе без оставки или промени на министрите.

Мелони, која претрпе пораз на референдумот во март кога гласачите го отфрлија нејзиниот предлог за судска реформа, претходно објави дека ќе остане на функцијата до изборите следната година, без оглед на исходот. Денес, во парламентот, таа ги презентираше приоритетите на владата за остатокот од мандатот во областа на економијата, надворешната политика и другите сектори.

Таа го нагласи тешкиот момент во односите меѓу Европа и Соединетите Американски Држави. „Она што го нарекуваме Запад стои на две нозе, европската и северноамериканската. (…) Ако двете нозе не се движат во иста насока, Западот е осуден на парализа и на крајот на ирелевантност“, предупреди таа.

„Мораме да работиме за да обезбедиме двата брега на Атлантикот да останат обединети“, додаде таа, истовремено зајакнувајќи го НАТО и охрабрувајќи ја Европа да застане на свои нозе и „да го преземе својот дел од одговорноста“.

Според неа, Италија во Брисел работи на „избалансирана стратешка автономија што постепено ја намалува нашата зависност и на одбранбена способност што нема да нè остави зависни од нашите американски сојузници“.

Доколку кризата на Блискиот Исток повторно се влоши, рече таа, ЕУ треба „сериозно да го разгледа прашањето за европски одговор, сличен по пристап и алатки како оној што се користеше за време на пандемијата на ковид“.

Дискусијата за евентуалното привремено суспендирање на Пактот за стабилност и раст не треба да биде табу, рече таа. „Не за исклучок за поединечни земји-членки, туку за општа мерка“, додаде таа.

Фискалните правила генерално ги обврзуваат членките на ЕУ да го држат буџетскиот дефицит под 3 проценти од БДП, а долгот под 60 проценти од БДП. Сепак, ЕУ може привремено да ги суспендира правилата во исклучителни околности и кризи, како што направи за време на пандемијата на ковид.