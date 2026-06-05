Меѓународна награда за директорот на македонскиот КИЦ во Софија

На свеченото отворање на 15-от јубилеен Меѓународен франкофонски фестивал „Солеј“, кој традиционално се одржува во Созопол, Република Бугарија, Организациониот одбор на фестивалот му ја додели Големата награда за особени заслуги и придонес на директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски.

Ова високо признание претставува значаен настан не само за добитникот на наградата, туку и за македонската култура во целина, бидејќи е уште една потврда дека посветената работа, истрајноста и визијата во промоцијата на националните културни вредности добиваат заслужено меѓународно признание и почит, наведуваат од макдонскиот КИЦ во Софија.

Доделувањето на оваа престижна награда претставува признание за долгогодишната работа и заложби во афирмацијата на македонската култура, уметност, јазик, традиција и духовно наследство надвор од границите на Македонија. Во време кога културата станува еден од најважните мостови за меѓусебно разбирање, дијалог и соработка меѓу народите, ваквите признанија имаат особена тежина и значење.

Во изминатите години Македонскиот културно-информативен центар во Софија се профилираше како една од најзначајните институции за презентација на македонските културни достигнувања во регионот и пошироко. Преку стотици реализирани културни настани, изложби, концерти, книжевни промоции, научни трибини, филмски проекции и меѓународни проекти, Центарот создаде препознатлива културна платформа преку која македонската култура добива заслужено место во современите европски и светски културни текови.

Наградата од фестивалот „Солеј“ е потврда дека македонската култура е препознатлива по својата автентичност, духовна длабочина и творечка сила. Таа е признание за сите македонски уметници, писатели, музичари, научници, културни работници и институции кои со својата работа придонесуваат за зачувување и афирмација на богатото македонско културно наследство.

Особено значајно е што ова признание доаѓа во период кога културната дипломатија има сè поголема улога во градењето на позитивен имиџ на државите и во промовирањето на нивните вредности пред меѓународната јавност. Токму преку културата се градат најцврстите мостови на разбирање, почитување и пријателство меѓу народите, а Македонија има што да му понуди на светот преку својата богата историја, традиција и современо творештво.

Македонската култура со векови опстојувала и се развивала како чувар на националниот идентитет, јазикот, духовноста и колективната меморија на македонскиот народ. Низ различни историски периоди таа останала жив сведок на постоењето, творештвото и духовната сила на генерации Македонци кои создавале вредности што денес се дел од европското и светското културно наследство.

Токму затоа оваа награда има поширока симболика. Таа претставува признание за бесмртноста на македонската култура, за нејзината способност да ги надмине сите предизвици и да продолжи да живее преку своите творци, институции и културни амбасадори. Таа е потврда дека македонскиот културен идентитет е цврсто втемелен во вредности кои не можат да бидат избришани или заборавени.

Македонскиот културно-информативен центар во Софија и во иднина ќе продолжи со уште поголема посветеност, одговорност и ентузијазам да ја претставува Македонија на меѓународната културна сцена. Преку нови проекти, партнерства и културни иницијативи ќе продолжи да ја афирмира македонската култура, да го промовира македонскиот јазик и да ги претставува највредните достигнувања на македонското творештво пред европската и светската јавност.

Ова високо меѓународно признание претставува дополнителен поттик за продолжување на мисијата што ја има Македонскиот културно-информативен центар во Софија – достоинствено, одговорно и гордо да биде чувар и промотор на македонските културни и духовни вредности.

Големата награда на Меѓународниот франкофонски фестивал „Солеј“ е уште една потврда дека македонската култура живее, создава, инспирира и обединува. Таа е доказ дека вистинските вредности немаат граници и дека македонскиот културен дух продолжува да блеска со истата сила со која блескал низ вековите – како симбол на достоинство, творештво, истрајност и вечност, истакнуваат од македонскиот КИЦ во Софија.