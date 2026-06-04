Маржан Сатрапи, авторката на култниот „Персеполис“, почина „од тага“ на 56-годишна возраст

Канцеларијата на францускиот претседател Емануел Макрон во четврток објави дека Маржан Сатрапи, француско-иранската авторка и илустраторка зад популарната серија графички новели и филмот Персеполис, почина на 56-годишна возраст.

„Персеполис“ е приказна за авторката која растела во Техеран за време на Исламската револуција во 1979 година, пред нејзините родители да ја испратат во Европа. Таа беше отворен критичар на теократската влада на Иран и застапник за правата на жените.

„Нејзината смрт го означува губењето на водечка фигура во француската култура и уметница длабоко посветена на слободата“, соопшти канцеларијата на Макрон, додавајќи дека Сатрапи била „голема уметница која го претворила своето детство во Иран во универзална басна“.

Познатата авторка „почина од тага нешто повеќе од една година по смртта на Матијас Рипа, нејзиниот сопруг и љубовта на нејзиниот живот“, изјави нејзиното семејство за новинската агенција АФП.

Сатрапи беше позната како отворен критичар на теократската влада на Иран, а нејзините графички романи, меѓу другото, се занимаваа со ограничувањата наметнати од исламското раководство на Иран по Иранската револуција, која ја собори династијата Пахлави околу една деценија по раѓањето на авторката.

Таа пристигна во Франција во средината на 1990-тите, пред да добие француско државјанство во 2006 година, според АФП.

Милиони примероци од Персеполис се продадени откако серијата беше објавена на почетокот на 2000-тите, што ја прави Сатрапи една од најпродаваните ирански авторки во светот.

Таа стана и првата жена номинирана за Оскар за анимиран филм за популарната адаптација на нејзината серија.