Макрон изјави дека Либан е подготвен за директни преговори со Израел во Париз

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Либан е подготвен за директни преговори со Израел и понуди Франција да биде домаќин на разговорите во Париз, нагласувајќи ја важноста од спречување на понатамошна дестабилизација на Либан.

Макрон изјави дека либанската влада изразила подготвеност да започне директни разговори со Израел и дека Франција е подготвена да помогне со организирање преговори во Париз.

Тој изјави дека разговарал за ситуацијата со претседателот и премиерот на Либан, нагласувајќи дека е потребно да се стори сè за да се спречи понатамошен колапс на можностите во таа земја.

Според него, приоритет е да се избегне сценарио во кое Либан би се лизнал во хаос, додека населението веќе се соочува со последиците од нестабилноста и стравот од ширење на конфликтот.

„Хезболах мора веднаш да го запре својот ескалаторен пристап. Израел мора да се воздржи од каков било напад од големи размери и да ги запре интензивните воздушни напади, во време кога стотици илјади жители веќе избегаа од гранатирањето“, рече Макрон.

Во такви околности, француската иницијатива за организирање директни преговори меѓу Либан и Израел во Париз беше претставена како обид за вршење дипломатски притисок врз сите актери да се вратат на преговарачката маса и да избегнат нов бран насилство.