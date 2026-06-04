Македонско-грчки ИКТ бизнис форум во Скопје

Над 100 претставници на технолошки компании, институции и организации од државава и од Грција денеска на форум во Скопје ќе разговараат за можностите за конкретна соработка, заеднички проекти и настап на регионалните и европските пазари.

„North Macedonia – Greece Digital Bridge & Business ICT Forum“ го организира Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ во соработка со грчката асоцијација SETPE.

Според организаторите, станува збор за еден од најголемите билатерални настани меѓу Северна Македонија и Грција во последните години, со повеќе од 140 однапред организирани деловни средби меѓу компаниите и кој за прв пат се одржува на ниво на оваа индустриска гранка.

– Нашата цел е од овој форум да произлезат нови договори, а не само нови визит-картички. Веруваме дека македонските и грчките компании имаат многу повеќе простор за соработка отколку што денес го користат и токму затоа ги создаваме овие можности за директни средби меѓу нив – вели претседателот на МАСИТ, Јордан Димитровски.

Во рамки на форумот ќе биде потпишан и Меморандум за соработка помеѓу МАСИТ и SETPE, со кој двете организации ќе воспостават поинтензивна соработка во областа на дигиталната економија, иновациите и технолошкиот развој.

Настанот ќе биде отворен од претставници на МАСИТ и SETPE, а најавено е учество и на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, заменик-министерот за дигитална трансформација Радослав Настасијевиќ Варџиски и амбасадорката на Република Грција во Северна Македонија, Софија Филипиду.

Покрај официјалниот дел, ќе се одржат презентации на компании од двете земји, како и B2B средби посветени на создавање нови деловни партнерства и развој на конкретни бизнис иницијативи.