Македонските одбојкари пропуштија да освојат сет во дуелот со Грција

13/08/2025 21:37

Македонската одбојкарска репрезентација вечерва загуби со 3:0 во сетови на гостувањето во Атина од Грција. Резултат по сетови: 25:18; 25:15 и 27:25.

Шансата за освојување на еден сет македонските одбојкари ја испуштија во третиот сет. Најпрво водеа со 10:5, а потоа избраниците на селекторот Јошко Миленковски не искористија две сет топки при водство до 24:23 и 25:24. Противникот покажа повеќе концентрација во завршните поени и го освои сетот што значеше и победа.

„Црвено-жолтите“ имаа добар почеток на дуелот и водство од 9:6 во првиот сет, но сепак грчките одбојкари го добија сетот со 25:18. Во вториот сет противникот покажа и зошто е фаворит во групата и најдобрата репрезентација и сетот го доби со 25:15.

Македонскиот одбојкарски тим ги задржува шансите за пласман на Евроспкото првенство, но ќе биде потребна максимална победа од 3:0 во сетови во недела во Скопје против Грузија, но резултатите од другите групи да бидат во наша корист. 

Поврзани содржини

Барселона потпиша со џин од 210 сантиметри: Има само 13 години, но веќе е чудо од играч
Одбојкарите вечерва во Атина ќе ги измерат силите со Грција
Нејмар доби второ дете со манекенката: Ја изневери 92 пати, но таа му прости
Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите
Енрике прогласен за најдобар тренер во Европа во изборот на ЕСПН
Моника Селеш објави дека ја има невролошката болест мијастенија гравис
Сабаленка постави рекорд во Опен ерата за најмногу освоени тај-брејкови во една сезона
Хаос на турнирот во Синсинати, пожар избувна среде натпреварите: Тенисерите беа веднаш отстранети од теренот

Најчитани