Македонските кошаркарки поразени од Бугарија на кадетското ЕП

22/08/2025 18:20

Македонската женска кошаркарска репрезентација до 16 години го претрпе вториот пораз на Европското првенство во Б дивизијата, откако денеска во Истанбул загуби од Бугарија со 80:62 во рамки на групата Д.

Македонските кошаркарки беа во негатива на полувремето (40-29), а предноста на Бугарија достигна највисоки плус 19 во финишот на третата четвртина.

Со серија од 14-1, македонскиот состав се доближи на негативата од само шест поени (54-60) во последната четвртина, но не успеа во финишот да дојде до резултатски пресврт.

Во првото коло, македонската репрезентација загуби од Грција, а шанса за прв триумф на турнирот ќе има в недела против Литванија.

Поврзани содржини

Шкендија со пресврт го совлада Лудогорец
УС Опен: Синер стартува против Чехот Коприва, Ѓоковиќ против Американецот Тиен
Мексиканката Овале стана најскапа фудбалерка во историјата
Клубовите од Премиер лигата потрошија рекордни 2,37 милијарди фунти
Малезија се откажа од враќање во Формула 1 поради високите трошоци
Младиот боксер Еди Насуфи загина во сообраќајка кај Велешта
Светската боксерска федерација воведе задолжително утврдување на полот
Минимална победа на Реал над Осасуна во почетното коло од Ла Лига

Најчитани