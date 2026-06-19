„Мајкрософт“ се откажува од договор со „Оракл“ вреден 3 милијарди долари

19/06/2026 10:37

„Мајкрософт“ се повлече од долгоочекуваните разговори за изнајмување инфраструктура за облак-компјутинг во вредност од околу 3 милијарди долари од долгогодишниот конкурент „Оракл“, сугерираат медиумските извештаи, откривајќи сè поголеми пукнатини во френетичната трка на Силиконската долина за обезбедување хардвер за вештачка интелигенција.

Пропаѓањето на повеќегодишниот договор истакнува растечка точка на триење за најголемите технолошки компании во светот. Бидејќи побарувачката за генеративни можности за вештачка интелигенција ја надминува физичката достапност на центрите за податоци, индустриските титани се сè повеќе принудени да преговараат за масивни договори за споделување инфраструктура.

„Мајкрософт“ го заврши вторникот со пад од 2%, додека „Оракл“ падна за 2,3%.

Договорот од 3 милијарди долари наиде на фатален пречки поради строгите федерални стандарди за усогласеност и безбедност, објави Бизнис инсајдер, повикувајќи се на луѓе запознаени со ова прашање. „Мајкрософт“ бараше капацитетот на изнајмениот сервер да ги исполнува упатствата на Федералната програма за управување со ризици и овластувања (FedRAMP), ригорозен стандард потребен за секоја клауд рамка што хостира податоци од владата на САД.

Архитектурата на јавниот клауд на „Оракл“ не ги исполнуваше специфичните FedRAMP метрики што „Мајкрософт“ ги побара во времето на преговорите. Кога раководителите на „Оракл“ се спротивставија на огромните трошоци за инженерство и интензивните временски рокови за развој потребни за брзо имплементирање на надградбите, „Мајкрософт“ одлучи целосно да се повлече од договорот.

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