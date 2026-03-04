Лото: Падна „седмица“, добитникот од Кавадарци ќе добие близу 1,28 милиони евра

04/03/2026 21:26

Во вечерашното извлекување на играта на среќа Лото 7 од 37, кое се емитува на Канал 5 телевизија, беше извлечена главната премија – 7-ка.

Среќниот добитник во 18-тото коло освои 78.522.512 денари, односно околу 1.280.000 евра, а добитното ливче е уплатено во Кавадарци.

Добитната комбинација е:

10, 1, 8, 4, 5, 2, 11, односно 1, 2, 4, 5, 8, 10 и 11.

Со шест погодоци беа регистрирани 15 добитни комбинации, а секоја од нив ќе добие по 31.707 денари. 

