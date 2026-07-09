Лишен од слобода албански државјанин, при претрес на граница пронајдена дрога

09/07/2026 11:46
На 08.07.2026 во 20:00 часот на Граничниот премин „Деве Баир“, на излез од државата, полициски службеници го лишија од слобода Ч.А.(40) од Р.Албанија, затоа што при гранична контрола и претрес на товарно возило „волво“ со албански национални ознаки, кое тој го управувал, во кабината на влекачот, биле пронајдени и одземени 24 пакувања со марихуана.
 
Известен бил јавен обвинител, а Ч.А. е задржан во полициска станица за понатамошна постапка,

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