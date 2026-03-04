ЛДП: Уште колку смртни случаи треба за институциите да почнат да постапуваат по пријава

Либерално-демократската партија (ЛДП) алармира и искажува сериозна загриженост за институционалната неодговорност и непреземањето на мерки за превенција и спречување на фемицидот и семејното насилство, се вели во соопштението од ЛДП.

„Немаме повеќе време за префрлање одговорност, ниту за административни изговори. Секое непостапување има последици и секое доцнење може да значи живот. Последниoт случај со смртта на мајката и ќерката во Тафталиџе, како и сите претходни, ја потресоа јавноста. Уште колку жртви треба да изброиме за институциите да се одважат да постапуваат по пријава?“, прашува во својата изјава за медиумите Тамара Гарческа од ЛДП.

Уште колку смртни случаи треба да се случат за пратениците во Собранието да сфатат дека предлог-законот на ЛДП за воведување електронска нараквица за следење на насилниците не е повеќе опција, туку е обврска?

„Како држава која ја ратификувала Истанбулската конвенција, Македонија има јасна задача: превенција, заштита, санкција. Не само декларативно, туку и реално. Нулта толеранција значи нула оправдувања. Јавноста е гневна – и со право. Бараме темелна истрага. Бараме целосно расчистување. Бараме одговорност со име и со презиме. Животот на жените не е статистика. Безбедноста не е привилегија“, завршува Гарческа во својата изјава со прашањето уште колку жени треба да умрат за институциите конечно да се разбудат и да постапуваат?