„Лажни вести“: Емирати ги отфрлија тврдењата од Израел дека го нападнале Иран

Официјален претставник на Емиратите ги отфрли како „лажни вести“ извештаите на хебрејски медиуми во неделата дека Обединетите Арапски Емирати извршиле „симболичен“ воен напад во Иран, додека друг извор ги осуди тврдењата како „несоодветни“.

Извештаите цитираа анонимни израелски претставници кои рекоа дека ОАЕ нападнале фабрика за десалинизација во Иран по консултациите меѓу израелските и емиратските претставници во текот на викендот, како одговор на нападите на Техеран преку Заливот за време на тековната кампања за бомбардирање на САД и Израел во Иран.

„Ова се лажни вести. Кога правиме нешто, имаме храброст да го објавиме“, напиша претседателот на Федералниот национален совет за одбранбени работи, внатрешни и надворешни работи на ОАЕ, Рашид Ал Нуаими, на Икс.

„Категорично ги негираме овие глупости. Ако ОАЕ направи нешто или преземе акција, ќе го објави тоа и ќе го објави јавно“, изјави извор од Емиратите за „Тајмс оф Израел“.

„ОАЕ не се занимава со негирање или одобрување на гласини… Несоодветно е таканаречените ‘високи израелски функционери’ да зборуваат во наше име и/или да шират гласини за активностите или намерите на ОАЕ. ОАЕ не даваат изјави за активностите на другите земји, ниту за нивните намери, па затоа очекуваме претставниците на нашите пријателски земји да се воздржат од тоа“, додаде изворот.

Одделно, Министерството за одбрана на ОАЕ соопшти дека бројот на жртви од иранските напади со беспилотни летала и ракети врз земјата се искачил на четири.

„Овие напади резултираа со 4 смртни случаи меѓу пакистанските, непалските и бангладешките државјани, а 112 лица се здобија со умерени до полесни повреди“, соопшти министерството во објава на Икс.

Министерството соопшти дека 16 од 17 балистички ракети испукани од Иран биле соборени, а една паднала во морето, и дека 117 беспилотни летала биле откриени во недела, при што 113 биле пресретнати, додека четири паднале на територијата на Емиратите.

Во друг развој на настаните, Бахреин го обвини Иран дека во неделата нападна постројка за десалинизација, зголемувајќи стравувања дека цивилната инфраструктура може да стане дел од војната.

Стотици постројки за десалинизација се наоѓаат по должината на брегот на Персискиот Залив, ставајќи ги индивидуалните системи што снабдуваат вода за милиони луѓе во домет на иранските ракетни или беспилотни летала. Без нив, големите градови не би можеле да го одржат своето сегашно население.

Во Кувајт, околу 90 проценти од водата за пиење доаѓа од десалинизација, заедно со приближно 86% во Оман и околу 70% во Саудиска Арабија.