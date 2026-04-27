Лажела дека собира пари за лекување на болно дете и ќарила 3.300 евра

27/04/2026 20:31

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Дебар поднела кривична пријава против Х.М.(19) од село Селокуќи, дебарско и против И.К.(28) од Дебар поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „измама“.

Како што се наведува во полицискиот билтен, првопријавената, поттикната од второпријавениот, во периодот од 10.03.2026 до 12.03.2026 довела во заблуда повеќе луѓе така што лажно прикажувала факти преку социјална мрежа, односно преку профил со кој менаџирал второпријавениот, собирала парична помош за операција, односно лекување на наводно болно дете од Дебар.

На тој начин првопријавената се стекнала со противправна имотна корист во вкупен износ од 3.200 евра и 6.000 денари.

