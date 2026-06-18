Лани во светот биле произведени 5 милијарди литри пиво помалку отколку во 2024 година

Најголемите пиварници во светот произведоа околу пет милијарди литри пиво минатата година помалку отколку во 2024 година. Производството на 40-те најголеми групи се намали за 3,1 процент, на нешто помалку од 159 милијарди литри, според анализата на нирнбершкиот трговец со хмељ Барт Хаас (BarthHaas).

Оваа водечка група вклучува и шест германски концерни за пиво. Сепак, рангирањето делумно содржи проценки.

Најголемиот концерн за пиво во светот, со 48,4 милијарди литри, е белгискиот AB InBev, по што следува холандскиот Heineken (Heineken) со 23,6 милијарди литри. И во двата случаи, производството на пиво се намали во 2025 година. Сепак, тие се далеку пред најголемите германски групи.

Radeberger, со нешто помалку од милијарда литри и опаѓање на производството, се рангира на 25-то место во меѓународната споредба, две места полошо од 2024 година.

Новиот германски број два е Paulaner. Компанијата со седиште во Минхен забележа раст од речиси 15 проценти, на 759 милиони литри. На меѓународно ниво, ова е доволно за да се искачи за едно место, на 29-то место.

TCB, претходно втора во Германија, пак, изгуби четири проценти и падна на 720 милиони литри, од 28-мо на 30-то место.

Oettinger изгуби едно место и падна на 32-ро место – исто така затоа што производството беше намалено за 3,7 проценти, на 674 милиони литри.

Krombacher е веднаш зад него, исто така едно место подолу, со производство кое малку се зголеми на 595 милиони литри.

На шестото место во Германија е Bitburger. Според Bart Haas, оваа пиварница забележа пад од 10 проценти, на 520 милиони литри, и падна за две места, на 35-то место.

Само мал број од најголемите пиварници во светот постигнаа поголем раст во 2025 година.

„Ова го продолжува трендот на опаѓање што веќе беше забележлив во последните две години. Тешкотиите на пазарот сè повеќе ги принудуваат производителите да бараат алтернативни деловни области“, вели Барт Хас.

Алтернативите вклучуваат безалкохолни и пива со низок алкохол, како и други пијалоци.