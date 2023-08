Лајен го поздрави поднесувањето на уставните измени: Северна Македонија припаѓа во ЕУ

Претседателката на Европската комисија, Урсула Фон дер Лајен го поздрави поднесувањето уставните измени: Северна Македонија припаѓа во ЕУ, напиша таа во објава на Твитер.

Good exchange with PM @DKovachevski.

I welcomed his government’s tabling of the Constitutional amendments in Parliament. I hope all parties will support it, to move forward on North Macedonia’s European path.

North Macedonia belongs in the EU. pic.twitter.com/pH2LMcjZCO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2023