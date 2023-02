Кучињата херои во Турција

Мексико во понеделникот му оддаде почит на военото куче за спасување кое загина додека трагаше по преживеани под урнатините од земјотресот во Турција. Министерот за одбрана Луис Кресенсио Сандовал ја објави смртта на германскиот овчар Протео на дневната прес-конференција на претседателот Андрес Мануел Лопез Обрадор.

„Ја исполни твојата мисија… ти благодариме за твојата херојска работа“, објави војската на Твитер. Протео загина на должност откако се урна покрив од зграда врз тимот.

Речиси немаше тим во Турција што со себе не донесе кучиња спасувачи кои ги ризикуваа своите животи за да најдат преживеани. Тие беа и реклама за своите тимови кои објавуваа редовно колку луѓе намирисале под урнатините што се живи.

На видеото подолу е куче кое панично копа низ урнатините да го спаси своето бебе кученце, при што му помага еден од локалните жители.

A dog was digging through the rubble, some rescuers helped her because she was doing it desperately and her baby was pulled out of the collapse. 😭aww #Turkey #TurkeySyriaEarthquake #TURQUIA #PrayForTurkeyAndSyria pic.twitter.com/GlIC50MVpv

— Cassandra Maggio ⭐️⭐️⭐️ (@KassandraPlay) February 10, 2023