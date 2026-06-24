Кривична за сопственичката на кравите од кривопаланечко, нападнала вработени во АХВ

Младата сопственичка на крави од кривопаланчеко ќе се соочи со кривична пријава. Во мај годинава, таа со тврд предмет, нападнала вработени во АХВ за да ги спречи да го соберат кравите.

– СВР Куманово поднесе кривична пријава против Ј.Ѓ.(28) од Крива Паланка поради постоење основи на сомнение за кривично дело „спречување на службено лице во вршење службено дејствие“. На 20.05.2026 на место викано „Калин Камен“ во село Кркља, кривопаланечко, пријавената упатила закани кон вработени во Агенција за храна и ветеринарство, а потоа со тврд предмет се обидела да ги спречи при извршување службени дејствија, информираа денеска од полицијата.