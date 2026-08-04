Kривична пријава за насилство против стружанецот кој го навредувал Мицкоски

04/08/2026 15:59
Христијан Мицкоски во Пелинце (Фото: Влада)

Полицијата поднела кривична пријава за насилство против стружанецот кој ја навредувал делегацијата која за Илинден беше во Ташмаруништа, меѓу кои и премиерот Христијан Мицкоски.

-ОВР Струга поднесе кривична пријава против С.Г.(52) од Струга поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „насилство“ по чл.386 став.5 од Кривичниот законик. Тој, на 2 Август, во струшкото село Ташмаруништа бил лишен од слобода, по претходна пријава дека упатувал вербални навреди кон јавни лица, присутни на настан за одбележување на 2 август – соопшти МВР.

Тој бил пријавен дека сторил кривично дело „спречување службено лице во вршење службено дејствие”, за потоа делото против нејзе да се оквалификува како насилство од омраза.

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