Уште 78 нови пациенти во Гостивар, намален вкупниот број прегледи

04/08/2026 14:37

 Министерството за здравство денеска соопшти дека епидемиолошката состојба во Гостивар континуирано се следи од надлежните здравствени институции. Вкупно 78 прегледи се регистрирани вчера, што е за шест помалку споредено со претходниот ден, кога биле евидентирани 84 прегледи.

Во однос на западнонилската треска, на Клиниката за инфективни болести е евидентиран еден нов сомнителен случај. Во тек се потребните испитувања за лабораториска потврда или исклучување на заболувањето, информираат од Министерството и додаваат дека во координација со надлежните здравствени установи, продолжуваат внимателно да ја следат состојбата и навремено ќе ја информираат јавноста за сите нови релевантни податоци.

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