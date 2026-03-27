Краина без струја: Околу 50.000 корисници во Унско-Санскиот кантон останаа без струја

Поради интензивните снежни врнежи и сериозните оштетувања на електричната инфраструктура, околу 50.000 корисници во областа на Унско-Санскиот кантон моментално се без електрична енергија, а ситуацијата е најлоша во Бихаќ и Цазин.

Обилните количини на многу влажен и обилен снег доведоа до екстремно оптоварување на електроенергетската инфраструктура, што предизвика механички оштетувања и дефекти на преносните и дистрибутивните далноводи.

Според филијалата на Електродистрибуција Бихаќ, проводниците биле истегнати и скршени, паднале на земја и се заплеткале едни со други, а поради тежината на снегот се скршиле и бетонски и железни столбови, што дополнително го илустрира обемот на штетата на мрежата. Дополнителни проблеми создадоа дефектите предизвикани од паѓање дрвја и гранки на водовите.

Посебно беше истакнато дека Босанска Крупа, Бужим и Велика Кладуша моментално се без снабдување со електрична енергија поради дефекти во преносната мрежа, која не е под директна одговорност на ЈП Електропривреда БиХ.

Велика Кладуша, Бужим и Босанска Крупа остануваат без електрична енергија поради проблеми со преносната мрежа, додека снабдувањето со електрична енергија во дел од Бихаќ е делумно стабилизирано со пуштањето во употреба на трафостаницата 110/20/10 kV Бихаќ 2.

Вкупно 26 екипи се распоредени на терен и постојано работат на санирање на дефектите и враќање на електричната енергија, а приоритет е даден на отстранување на проблемите на главните далноводи и во најзагрозените подрачја.

Се проценува дека најголемиот број дефекти во дистрибутивната мрежа ќе бидат санирани до вечерните часови, додека дел од работата ќе продолжи во текот на утрешниот ден. Поради обемот на штетата и тешките услови за работа, во моментов не е можно да се даде прецизна проценка за целосна нормализација на снабдувањето.

Во соопштението, Електродистрибуција Бихаќ ги моли граѓаните за разбирање и трпение, со порака дека се вложуваат максимални напори за што поскоро воспоставување на снабдување со електрична енергија.