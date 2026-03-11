Контејнерски брод оштетен од неодреден проектил во близина на Ормускиот теснец

11/03/2026 08:12

Сомнителен проектил погодил контејнерски брод во близина на брегот на Обединетите Арапски Емирати во близина на Ормускиот теснец, соопшти Британската организација за трговска морнарица.

„Капетанот на контејнерскиот брод пријавил штета веројатно предизвикана од неодреден проектил“, соопшти организацијата.

Инцидентот се случил 25 наутички милји (46 км) северозападно од Рас ал-Хаима во Емиратите, во близина на Ормускиот теснец. Нема жртви или повредени, а екипажот е безбеден, соопшти организацијата, објаснувајќи дека штетата сè уште се проценува. 

Поврзани содржини

Итен состанок на Советот за безбедност на ОН за ситуацијата во Либан
Уште еден брод е погоден во Ормутскиот теснец. Екипажот е евакуиран
САД нема да бидат „задоволни“ ако Русија споделува разузнавачки информации со Иран
Кина и Северна Кореја повторно ја воспоставуваат железничката линија Пекинг–Пјонгјанг
Ерупција на вулканот Килауеа на Хаваи затвора парк и автопат
Израел напаѓа цели на Хезболах во јужните предградија на Бејрут, борбите раселија речиси 760.000 Либанци
(Видео) САД уништија 16 ирански бродови за поставување мини во близина на Ормускиот Теснец
Иранската полиција им се закани на демонстрантите: Го држиме прстот на чкрапалото

Најчитани