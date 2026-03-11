Контејнерски брод оштетен од неодреден проектил во близина на Ормускиот теснец

Сомнителен проектил погодил контејнерски брод во близина на брегот на Обединетите Арапски Емирати во близина на Ормускиот теснец, соопшти Британската организација за трговска морнарица.

„Капетанот на контејнерскиот брод пријавил штета веројатно предизвикана од неодреден проектил“, соопшти организацијата.

Инцидентот се случил 25 наутички милји (46 км) северозападно од Рас ал-Хаима во Емиратите, во близина на Ормускиот теснец. Нема жртви или повредени, а екипажот е безбеден, соопшти организацијата, објаснувајќи дека штетата сè уште се проценува.