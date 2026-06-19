Концертот „Аманет во свила“ ќе го отвори 47. Скопско лето

Дирекцијата за култура и уметност на Скопје с о задоволство ви го претставува дигиталното издание на каталогот на фестивалот „Скопско лето 2026“.

На следниот линк можете да го прелистате официјалниот каталог на фестивалот и да се запознаете со богатата програма што нè очекува во наредните 40 фестивалски денови.

Каталогот и визуелниот идентитет на „Скопско лето 2026“ се изработени од графичкиот дизајнер Климент Коробар, чиј креативен пристап го обликува овогодишниот визуелен изглед на фестивалот.

Овогодишното 47. издание на фестивалот „Скопско лето“ ќе се отвори со изложба „75 години Државен архив на Република Северна Македонија“, во 20:30 часот во Музејот на македонската борба за самостојност. Изложбата е подготвена по повод 75 години постоење на оваа значајна институција, јубилеј кој се одбележува во 2026 година и ги опфаќа најзначајните документи кои се чуваат во Државниот архив – централен дел и неговите девет Одделенија во Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид и Велес.

На 16 паноа прикажани се документи кои говорат за историјата на Македонија во османлискиот период, историја на секојдневниот живот, за Македонците кои живеат во дијаспората, културниот живот во XX век, институционалната меморија во македонската држава и други.

До сега изложбата беше промовирана во рамки на Свечената академија која се оддржа на 6 април 2026 година по повод јубилејот во Македонскиот народен театар, а наскоро ќе биде претставена во Куманово. Автори на изложбата се м-р Марјан Гијовски, Блерта Емини, Дора Јурукова, д-р Јасмина Дамјановска и м-р Јован Стојановски.

Свеченото отворање продолжува во просториите на Музејот на македонската борба за самостојност во 20:30 часот со концерт насловен „Аманет во свила: Звуците на Македонија од Византија до денес“ на Камерниот гудачки оркестар „Полифонија“ и солистот Петар Христов (лира, уд, лаута, дудук, G-кларинет). Гости на концертот се Ана Митовска (вокал, ксантур), Горан Трајковски (вокал), Гоце Ристовски (вокал, тамбура), Симон Облешевски (вокал, удиралки) и Александар Ицковски (виолончело, кларинет).

Оркестар ПОЛИФОНИЈА: Сања Шуплевска (виолина), Ирена Костовска (виолина), Гоце Вангеловски (виолина) и Филип Георгиев (виола). Овој проект е авторски проект на мултиинструменталистот Петар Христов, со аранжмани на Александар Ицковски. Уникатниот аудио-визуелен настан претставува длабок спој на традиционалниот мелос, византиската духовна музика и класичната софистицираност. Преку богатиот звук на автентичните инструменти – лира, уд, лаута, дудук, ксантур, тамбура и кларинет, публиката ќе патува низ вековите: од емоцијата на македонската изворна песна, преку молитвените псалми, па сè до раскошните византиски и средновековни мотиви.