Компјутерска грешка во банка им овозможи на клиентите да земат пари што ги немаат

Клиентите на Банката на Ирска можеа да подигнат пари што ги немаа од вторникот до средата наутро поради компјутерска грешка што запре многу од онлајн услугите на банката.

Прекинот им овозможи на некои клиенти да префрлаат и повлекуваат средства „над нивните нормални граници“, соопшти Банката на Ирска.

Клиентите можеа да подигнат до 500 евра секој пат со нивната картичка на Банката на Ирска, потврдија од банката за агенцијата Асошиетед прес. Тие, исто така, можеа да префрлат средства од нивната сметка на Банката на Ирска на друга сметка и потоа да подигнат до 1.000 евра, соопшти банката.

Како што веста се рашири на социјалните мрежи, се појавија слики и видеа од луѓе кои чекаат на ред пред банкоматите со надеж дека ќе добијат „бесплатни пари“.

Додека се чинеше дека се повеќе и повеќе луѓе пристигнуваат до банкоматите во голем број во вторникот, на социјалните мрежи почнаа да се појавуваат слики од полицајци кои чуваат стража во близина.

Банката на Ирска, сепак, предупредува дека сите такви повлекувања ќе бидат задолжени од сметките на клиентите.

„Сите трансфери и повлекувања ќе се применат на сметките на клиентите денеска“, се вели во соопштението на банката. „Го повикуваме секој клиент кој може да се најде во финансиски тешкотии поради пречекорување на неговата сметка да контактира со нас“, додаде таа.

Заедно со повлекувањето, техничкото прашање влијаеше и на многу онлајн услуги и мобилни апликации. На социјалните мрежи, фрустрирани клиенти објавија дека не можат да пристапат до нивните сметки или да ги видат плаќањата.

Scenes across Ireland last night as a glitch at the ‘Bank of Ireland’ meant people were able to withdraw €1000’s even if you had nothing in your account.

