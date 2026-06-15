Комедијата „Чудесна теарпија“ на Драмски театар Скопје се игра утре во центарот на Скопје

15/06/2026 12:51

Драмски театар Скопје првиот дел од сезоната во која ја прославува 80-годишнината од постоењето, ја заокружува со изведба на претставата „Чудесна терапија“ утре (вторник) во 21 часот на отворено во центарот на градот. Граѓаните и посетителите на главниот град претставата ќе може да ја гледаат бесплатно на локацијата на малиот амфитеатар во комплексот на спомен-куќата на Мајка Тереза на улица „Македонија“ во Скопје.

„Чудесна терапија“ е работена по текст на авторот Даниел Глатауер. Режисер е Димче Николовски, драматург Александра Бошковска, костимограф е Раде Василев.

Улогите ги играат актерите на Драмски театар: Предраг Павловски, Маја Вељковиќ-Пановска и Соња Стамболџиоска.

Драматургот Александра Бошковска во програмската белешка за претставата вели: „Претставата ʻЧудесна терапија’ се занимава со потребата од чиста и искрена комуникација како предуслов за една среќна врска. При тоа, безусловно сме свесни дека во комуникациската еволуција, човештвото има уште многу етапи што треба да ги совлада“. Бошковска додава: „Комуникацијата е универзална способност на секој човек. Но, дали знаеме вистински да комуницираме? Се чини едноставно, но во врска, сакале или не, сѐ станува комплицирано. Понекогаш и до бескрај. Разговорот знае да прерасне во кавга, кавгата во конфликт, а конфликтот во војна. А проблемот, наместо да биде решен, да роди нов, поголем проблем“.

Претставата премиерно е изведена во мај 2019 година и до сега има 55 изведби од кои десетина гостувања биле на театарските фестивали во Македонија и во земјите од регионот. Поради универзалноста на темата и бравурозната изведба на актерската екипа, комедијата има одличен прием и актерите добиваат силни аплаузи како израз на задоволство на театарската публика.

Поврзани содржини

Мултимедијална изложба „Ткаени приказни – трансценденција на времето“
Избрани петте книги во потесен избор за наградата „Браќа Миладиновци“ на Струшките вечери на поезијата за 2026 година
Почина славниот британски уметник Дејвид Хокни (88)
Триумф на „Павиљон“ од БиХ со големиот Мето Јовановски, голем успех на македонските филмови на SEE FF 2026
Во Прилеп е затворен јубилејниот МТФ „Војдан Чернодрински“
Од 17 до 20 јуни Фестивал на француски филм „Корзика во фокус“
„Страв и надеж“ на МНТ е најдобра на МТФ „Војдан Чернодрински“, пет награди за прилепскиот театар со „Црнила“
Франција ќе ни помага во заштитата на културното богатство, потпишан меморандум

Најчитани