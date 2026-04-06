Командантот на мисијата именува кратер по неговата покојна сопруга

Командантот на мисијата „Артемис II“, Рид Вајзман, предложи екипажот да ги именува кратерите на Месечината што моментално ги набљудуваат.

Во разговор со Келси Јанг од НАСА, тој рече дека сакаат да именуваат некои од кратерите што ги гледаат „со голо око и долга леќа“.

Тој предложи да именува еден кратер по неговата покојна сопруга, Керол, која почина од рак во 2020 година.

Други се именувани „Интегритет“, по вселенското летало Орион што ги однесе на другата страна на Месечината.

„Пред неколку години, го започнавме ова патување… изгубивме близок, а сега има место на Месечината што ќе можеме да го видиме од Земјата во одредени периоди“, рече Вајзман.

Командантот на „Аполо 13“, Џим Ловел, исто така, именуваше кратер по неговата покојна сопруга за време на летот во 1970 година.