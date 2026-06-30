Колку заработуваат возачите на камиони кои се согласуваат да шверцуваат за организирани криминални групи

Полициски службеник од Романија откри како криминалните банди регрутираат шверцерски возачи на камиони и колку се платени. Откритијата од полицаец против мафијата велат дека ризиците се огромни, а на возачите им се плаќа номинална такса.

Возачите на камиони во Романија сè повеќе стануваат мета на организирани криминални групи кои се обидуваат да ги регрутираат за нелегален транспорт на стока, па дури и дрога.

За ова им се нудат различни суми пари, но ризиците се исклучително високи – од долгогодишни затворски казни до киднапирање и тортура, предупредува функционер на Романската бригада за организиран криминал (BCCO) во интервју за Gândul.

Според него, криминалните мрежи бараат возачи кои добро ги познаваат европските транспортни патишта и редовно ги преминуваат националните граници без да предизвикаат сомнеж.

За одредена парична такса, од нив се бара да транспортираат „пакет“ или да дозволат нелегален товар да се скрие во камионот. Во многу случаи, возачите тврдат дека не знаат или не сакаат да знаат што всушност има во пратката.

Како криминалните групи регрутираат возачи?

Службеник на BCCO објаснува дека регрутирањето најчесто се одвива во пристаништа и големи паркинзи што ги користат меѓународните превозници, каде што камионите чекаат да товарат или истоварат стока.

„Постојат места каде што се собираат голем број превозници, како што се големите пристаништа, каде што камионите чекаат да товарат или истоварат стока“, рече полицаец.

Луѓето што контактираат со возачите им нудат пари за транспорт на одреден пакет или за помош при криење на нелегален товар во камионот. Тие се заинтересирани за рутата по која возат, низ кои земји минуваат и кога се очекува да пристигнат на нивната дестинација.

Најпосакувани се искусни возачи кои се добро запознаени со граничните премини, царинските процедури и паркинзите на меѓународните патишта. Нивната задача е едноставно да продолжат со нормалното возење и да го информираат лицето за контакт кога ќе стигнат до нивната дестинација.

Колку пари добиваат?

Висината на надоместокот зависи од видот на товарот што се шверцува. Сепак, многу возачи претпочитаат да не поставуваат прашања за содржината на пратката.

„Имаше случаи кога возачот велеше: „Прави што сакаш, не ме интересира. Дај ми 5.000 евра и кога ќе пристигнам во Италија, ќе го повикам лицето кое ќе дојде да ја подигне стоката“, рече службеникот на BCCO.

Иако неколку илјади евра може да изгледаат како лесни пари, полицијата предупредува дека тоа е многу мала сума во споредба со вредноста на шверцуваната стока.

Кога станува збор за наркотици, пратките можат да вредат милиони евра, додека возачите добиваат само неколку илјади за својот дел, ризикувајќи ја својата слобода, имот, па дури и своите животи.

„Имавме случаи каде што романските граѓани беа киднапирани и мачени“, откри службеникот.

Возачите се соочуваат со затворска казна до 20 години за меѓународен шверц со дрога, дури и ако тврдат дека не знаеле што има во товарот што го превезувале.