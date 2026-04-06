Кој профитира од војната со Иран?

Пет недели по почетокот на војната меѓу САД, Израел и Иран, додека Американците се борат со растечките цени на горивата и заканата од повисока инфлација, станува сè појасно кој заработува „многу пари“ во конфликтот.

Додека Белата куќа се соочува со критики дека војната ќе ги зголеми цените на горивата, а Доналд Трамп ги увери Американците на социјалната мрежа Truth Social дека САД, како најголем производител на нафта во светот, всушност профитираат, единствените што ги жнеат придобивките се изведувачите на одбранбени компании и нафтените компании, пишува „Гардијан’.

Акциите на воената индустрија растат

Министерството за одбрана на САД објави во среда дека Боинг ќе му се придружи на Локид Мартин во обид да го тројно производството на системи за следење на ракети во САД, што веднаш ја зголеми цената на акциите на производителот на воздухопловна опрема.

Локхид Мартин, клучен партнер за одбрана на американската влада, забележа скок на акциите за 25% од почетокот на годината.

Скокот на цените на нафтата и горивата

Во исто време, вредноста на американската нафта нагло се зголеми бидејќи Иран продолжува да го блокира Ормускиот теснец, низ кој нормално поминува една петтина од светската нафта и гас, а енергетската инфраструктура на Блискиот Исток останува изложена на напади.

Цената на американската сурова нафта речиси се дуплираше од почетокот на конфликтот, скокнувајќи од 65 долари на повеќе од 110 долари за барел за еден месец.

Цените на горивата на бензинските пумпи го следеа тој тренд и надминаа 4 долари за галон за прв пат од 2022 година.

Неочекувана добивка за нафтените гиганти

Ова зголемување на цените беше исклучително поволно за американските нафтени компании, чии акции силно пораснаа од почетокот на годината. Иако целокупниот американски пазар на акции е во пад, акциите на компании како што се ExxonMobil, Shell и Chevron скокнаа за повеќе од 20%.

Според извештајот на фирмата за истражување на пазарот Rystad Energy, американските производители на нафта би можеле да остварат дополнителни 63 милијарди долари профит бидејќи цените на нафтата надминаа 100 долари за барел.

„Цените на нафтата во март беа значително повисоки отколку што очекуваше секој, па затоа тоа сигурно беше неочекувана добивка за огромното мнозинство американски енергетски компании во овој момент“, рече Лео Маријани, виш аналитичар во „Рот Капитал Партнерс“.

Споредба со профитот од 2022 година

Последниот пат кога нафтените компании профитираа од ценовен шок беше во 2022 година, откако Русија, голем производител на нафта, ја нападна Украина, предизвикувајќи неизвесност на енергетските пазари. Просечните цени на горивата во САД потоа достигнаа рекордни 5 долари за галон, додека инфлацијата достигна генерациски максимум од 9%.

Иако тоа беше болно време за Американците, за неколкумина избрани тоа беше можност за огромни профити. Јавно тргуваните нафтени и гасни компании низ целиот свет остварија профит од 916 милијарди долари таа година, повеќе од трипати повеќе од износот што го имаа во претходните години.

Само американските компании остварија 281 милијарда долари во месеците на зголемени цени. Во 2023 година, „Шеврон“ објави огромна програма за откуп на акции од 75 милијарди долари, седум пати повеќе од претходната година, откако акциите на компанијата скокнаа за повеќе од 50% во 2022 година.

„Цената на производството не се зголеми, не беше потешко да се пласира нафтата на пазарот, но одеднаш цената беше двојно повисока“, рече Грегор Семиениук, доцент по јавна политика и економија на Универзитетот во Масачусетс во Амхерст. „Кога цената е 50 долари за барел, компаниите за шкрилци едвај остваруваат профит. Но, кога цената е 100 долари, јазот во профитот се зголемува многукратно.“

Во студија објавена во септември, Семиениук и економистката Изабела Вебер открија дека 50 проценти од профитот што го оствариле американските нафтени компании во 2022 година отишол кај најбогатите 1 процент од Американците. Околу 1 процент од профитот отишол кај Американците во долните 50 проценти од распределбата на богатството.

Посериозно нарушување од она на Русија

Економистите велат дека добивките од сегашните ценовни шокови би можеле да бидат уште поголеми. За разлика од 2022 година, конфликтот со Иран ја оштети нафтената инфраструктура на Блискиот Исток. Додека американските нафтени компании имаат инвестиции во регионот, „многу од поголемите компании се многу, многу добро диверзифицирани на глобално ниво“, рече Маријани.

„Добивувате многу повеќе од повисоките цени отколку што губите од изгубеното производство“, додаде тој. Дури и ако конфликтот заврши, не е јасно колку време ќе биде потребно Блискиот Исток да го врати производството на нафта на предвоеното ниво.

„Руската нафта никогаш не беше навистина повлечена од пазарот во 2022 година, туку само беше прераспределена“, рече Клеј Сигл, виш соработник во програмата за енергија и климатски промени во Центарот за стратешки и меѓународни студии. „Сега се соочуваме со многу посериозно нарушување на снабдувањето бидејќи нафтата е повлечена од пазарот“.

Импликации за другите индустрии

Сигл забележува дека повисоките цени на нафтата не се секогаш победа за нафтените компании. Продолжените високи цени би можеле да ги охрабрат потрошувачите и бизнисите да ја намалат потрошувачката на нафта, исто како што САД се откажаа од користењето нафта за производство на електрична енергија по ценовните шокови во 1970-тите. Сепак, нафтената индустрија е во многу подобра позиција од многу други кои се потпираат на нафта и гас.

Цената на дизелот, кој се користи за напојување на камиони и авиони, скокна за 40%. Акциите на некои авиокомпании, вклучувајќи ги „Јунајтед“ и „Американ ерлајнс“, паднаа за повеќе од 15% од почетокот на годината. Конфликтот, исто така, го наруши производството на течен природен гас (LNG), кој е клучен за производството на ѓубрива, а со тоа и за снабдувањето со храна.

„Се приближуваме до нивоата на нарушувања што ги видовме во 2022 година, а со тоа и до профитот што го видовме тогаш“, рече Семиениук. „Ако ова продолжи, ќе ги надмине тие нивоа.“