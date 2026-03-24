Кој ќе биде првиот што ќе изгради комерцијална фузиска централа? Трката се загрева (видео)

Германија влегува во сè поинтензивната глобална трка за комерцијализација на нуклеарната фузија. „Проксима Фјужн“ со седиште во Минхен објави партнерство со сојузната држава Баварија, енергетската компанија РВЕ и Институтот за плазма физика „Макс Планк“ за изградба на оперативна фузиска централа поврзана со европската мрежа до 2030-тите.

Планираната електрана, наречена „Стеларис“, треба да биде првата што ќе постигне нето добивка на енергија и за комерцијални и за истражувачки цели. Баварскиот премиер Маркус Зедер рече дека фузијата претставува „целосно нова технологија способна да испорача стабилна, без јаглерод и речиси неограничена чиста електрична енергија“, со потенцијал да ја задоволи растечката побарувачка поттикната од електричната мобилност, вештачката интелигенција и центрите за податоци.

Нуклеарната фузија се базира на фузија на лесни атомски јадра, за разлика од моментално доминантната нуклеарна фисија, која ги дели тешките атоми. Фузијата има предност што не произведува стакленички гасови или долготраен радиоактивен отпад, но нејзината комерцијална примена останува технички предизвик и покрај напредокот во последните години.

Германскиот проект доаѓа во контекст на глобалната конкуренција. На пример, во Соединетите Американски Држави, „Хелион Енерџи“ планира да ги снабдува објектите на „Мајкрософт“ со фузиска енергија уште во 2028 година, додека „Тајп Уан Енерџи“ соработува со Управата за долина Тенеси и Националната лабораторија Оук Риџ. Министерството за енергетика на САД, исто така, има за цел да воведе фузија во комерцијалната мрежа во средината на 2030-тите.

Амбициозен проект

Проектот на „Проксима“ се базира на технологијата на стеларатор, уред што ја ограничува плазмата во рамките на торусна структура користејќи моќни електромагнетни полиња. Иако е посложен за дизајн од токамаците, стелараторите нудат одредени предности во стабилноста на плазмата.

Првата фаза го вклучува демонстративниот реактор „Алфа“ во Гархинг, северно од Минхен, додека поголемата електрана „Стеларис“ треба да се изгради во Гундреминген на местото на поранешна нуклеарна електрана со фисија што RWE веќе почна да ја подготвува.

Околу 20 проценти од финансирањето на проектот се очекува од приватни меѓународни инвеститори, додека средствата од федералните програми сè уште не се обезбедени. Според директорката на институтот, Сибиле Гинтер, неодамнешните научни успеси овозможија такво јавно-приватно партнерство и конкретен напредок кон целта за комерцијална фузиска електрана, заклучува Гизмодо.