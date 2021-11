Кој е најбогат во кланот Кардашијан- Џенер?

Рангирањето се заснова на нето вредноста, следбениците на социјалните мрежи, производните линии и перцепцијата на јавноста

САД– Додека Роб Кардашијан започна неколку бизниси, тој не е толку успешен како неговите сестри и ретко е виден во јавноста во последно време.

Нето вредноста на Роб Кардашијан е нејасна, иако некои непроверени проценки велат дека е околу 10 милиони долари. Во 2018 година, среде борбата за старателство над детето со поранешната девојка Блак Чајна, тој пријавил дека неговиот месечен приход паднал од 100.000 долари на 10.000 долари, според судските документи до кои дојде The Blast.

Единствениот брат Кардашијан има неколку производни линии, вклучувајќи ја компанијата за облека Halfway Dead и брендот за чорапи Артур Џорџ, кој сега е делумно во сопственост на неговата мајка. Минатата година го лансираше Grandeza, вегански бренд за топол сос, со мајка му, а во јануари, исто така, објави дека ќе излезе со нов пијалок со газиран крем од ванила со Exotic Pop.

Тој е најмалку активен член на семејството во однос на социјалните мрежи. Има смисла: тој беше забранет од Инстаграм во 2017 година откако објави одмаздничка порнографија на неговата поранешна девојка Блак Чајна. Инстаграм профилот прикачен на името на Роб Кардашијан – што го води Крис Џенер Комуникејшнс – има само 2,6 милиони следбеници.

Поретко го гледаме и на ТВ екраните. Редовно се појавуваше на „Keeping Up With the Kardashians“ до 2018 година, кога почна да се повлекува од јавниот живот. Во 2018 година, тој се појави во две епизоди од реалното шоу. Оттогаш, тој е само дел од четири епизоди.

Неодамна Ким Кардашијан објави ретка фотографија од Роб на вечера покрај сестрата Клои Кардашијан. Додека Роб допрва треба да се врати целосно во јавниот живот, снимката потенцијално алудираше на тоа дека е поактивен на страниците на социјалните мрежи на неговото семејство.

Кејтлин Џенер го објави својот план да се кандидира за гувернер на Калифорнија претходно оваа година.

Како освојувач на златен олимписки медал и многу барана славна личност во 70-тите и 80-тите години, Кејтлин Џенер беше успешна неколку децении пред „KUWTK“ да ја претстави со новата генерација во 2007 година.

Во 2014 година, Џенер издржа јавен – и, како што е прикажано на шоуто, неуреден – развод од Крис Џенер по повеќе од две децении брак. Во април 2015 година, Џенер излезе како трансродова личност во специјален „20/20“ со Дајан Соер. Подоцна истата година, таа му се претстави на светот како Кејтлин Џенер на насловната страница на Vanity Fair.

Во годините по нејзиното излегување, Кејтлин и Крис Џенер постојано беа вклучени во несогласувања документирани од семејното реално шоу, но неодамна, тие се чини дека ги оставија настрана нивните разлики – во најголем дел. Во неодамнешната епизода на „KUWTK“, Крис дури и понуди совети за кариера на Кејтлин.

Џенер се врати во јавноста на голема врата во април 2021 година, откако ја објави својата кандидатура за гувернер на Калифорнија против демократскиот гувернер Гевин Њусом. Но, најавата наиде на бурни реакции и од левата и од десната страна на политичкиот спектар пред да се повлече во септември.

Кејтлин Џенер го има вториот најмал профил на следбеници од семејството Кардашијан на Инстаграм, со 11,9 милиони следбеници.

Сепак, нејзината нето вредност, наводно, е висока – еден извор тврди дека може да достигне 100 милиони долари. Иако таа бројка не е официјално потврдена, Форбс и ТМЗ објавија дека нејзиниот надомест за јавно говорење бил до 100.000 долари по појавување во 2015 година. Таа, исто така, има можност да заработи пари од спонзорирана содржина на нејзините сметки на социјалните мрежи и приходи од нејзиниот канал на YouTube кој има нешто повеќе од 100.000 претплатници.

Клои Кардашијан се најде на насловните страници на почетокот на оваа година, откако нејзиниот тим се обиде да отстрани неавторизирана фотографија од интернет.

Според Money, Khloé Kardashian вредеше приближно 40 милиони долари во 2018 година. Сепак, нејзината вистинска нето вредност денес е веројатно поголема благодарение на нејзината успешна линија на облека „Добра американска“ и соработката со брендовите за убавина на нејзините сестри.

Таа, исто така, редовно објавува спонзорирана содржина на нејзиниот Инстаграм профил, што наводно и заработувало над 600.000 долари по објава во 2020 година, според алатката Хопер на Инстаграм.

Клои Кардашијан имаше голем број свои спин-оф емисии, вклучувајќи ги „Одмаздното тело“ и „Кортни и Клои го освојуваат Хемптонс“, а беше водителка на ток-шоуто „Коктели со Клое“, кое се емитуваше една сезона во 2016. Таа исто така беше извршен продуцент на две вистински криминални серии во документарен стил насловени „Twisted Love“ и „Twisted Sisters“.

Таа има огромни следбеници на интернет, со повеќе од 193 милиони следбеници на Инстаграм.

Кендал Џенер неодамна беше прогласена за најплатена манекенка во светот и има силен број следбеници на социјалните мрежи.

Нетото богатство на Кендал Џенер беше проценето на околу 22,5 милиони долари во 2018 година. Истата година, таа беше прогласена за најплатена манекенка во светот од Форбс, со кампањи кои се движеа од Келвин Клајн до Лонгшамп, Живанши и Тифани и Ко. Според Хопер, таа исто така заработила приближно 600.000 долари по објава на Инстаграм во 2020 година.

Кендал Џенер има повеќе свои деловни потфати: нејзината линија облека Kendall + Kylie што ја споделува со нејзината сестра, брендот за орална нега Moon и нејзината компанија за текила 818.

Заедно со тие проекти и нејзината манекенска работа, на Џенер не и е непозната контроверзноста. Манекенката и реалити ѕвезда славно слета во топла вода за нејзината „нагласена глува“ реклама за Pepsi Super Bowl.

Џенер се осврна на контроверзноста во една епизода од „Keeping Up With the Kardashians“. Додека снимаше едно исповедно интервју, таа рече: „Им верував на сите. Им верував на тимовите… Но, откако ја видов реакцијата и прочитав што луѓето имаат да кажат за тоа, дефинитивно видов што тргна наопаку. Бев толку заглавена , и навистина не знаев што да правам, што целосно го исклучив“.

Таа подоцна и рекла на Ким Кардашијан дека се чувствува „навистина лошо што некој некогаш бил навреден“.

Кендал Џенер има 197 милиони следбеници на Инстаграм.

Кортни Кардашијан беше поларизирачка фигура во реалити серијата „KUWTK“, но стана дел од една од најголемите моќни парови во 2021 година.

Форбс објави дека Кортни Кардашијан заработила 10 милиони долари само во 2016 година, а Money ја процени нето вредноста на риалити ѕвездата на 35 милиони долари во 2018 година, но тоа беше пред лансирањето на нејзината страница за убавина и здравје Poosh во 2019 година.

Нејзиниот потенцијал за заработка само на социјалните мрежи е огромен. Според Cosmopolitan, таа заработувала 250.000 долари по објава на Инстаграм во 2017 година кога имала 54,3 милиони следбеници. И додека сметката на Инстаграм Poosh моментално има многу помалку следбеници – само 3,9 милиони – може да се претпостави дека таа сè уште заработува прилично денар со соработка со брендови за спонзорирана содржина и таму.

И покрај овие огромни фигури и нејзиното појавување во повеќе спин-офови, вклучително и „Kourtney & Kim Take Miami“ и „Kourtney & Kim Take New York“, Кортни Кардашијан беше критикувана од нејзиното семејство затоа што не дава приоритет на „Keeping Up With the Kardashians“ или нејзината кариера.

Таа е позната по нејзиниот фокус на родителството на нејзините три деца и никогаш не била срамежлива поради фактот што во подоцнежните сезони на „Keeping Up With the Kardashians“, таа не уживала во снимањето и би сакала да не го прави тоа.

„Го снимам шоуто без престан 14 години“, изјави таа за Vogue Arabia во јули 2020 година. „Се чувствував неисполнето и стана токсична средина за мене. Приватноста е нешто што почнав да го ценам и тешко е да се најде баланс помеѓу приватните моменти и да се биде во реално шоу. Луѓето ја имаат оваа заблуда дека не сакам да работам, што не е точно. Ја следам мојата среќа и ставајќи ја мојата енергија во она што ме прави среќна“.

Нејзините постојани кавги со нејзините сестри поради наводниот недостаток на работна етика и „став“, како и нејзината незаинтересираност за шоуто што ја направи славна и богата, ја направи поларизирана меѓу обожавателите.

Сепак, нејзината многу објавена врска со тапанарот на Blink-192, Тревис Баркер, ја направи дел од една од најпознатите моќни парови во светот. Објавата на Инстаграм која ја објавува неодамнешната свршувачка на парот доби над 8,5 милиони лајкови.

Од април оваа година, следбениците на Кортни на Инстаграм драстично се зголемија, од 116 милиони на неверојатни 148 милиони.

Крис Џенер, матријархот и „мајсторката“ на кланот Кардашијан, покрај нејзината висока нето вредност, јавноста ја гледа поволно.

Форбс ја оцени нето вредноста на Крис Џенер на огромни 190 милиони долари во 2020 година, најмногу благодарение на нејзината улога на деловната страна на семејството Кардашијан-Џенер.

Таа е исто така авторка, поранешен водител на ток-шоу, и славно добива намалување од 10% од секој долар што го заработуваат нејзините деца од манекенството, договорите за лиценцирање и нивните компании за убавина.

Освен неволјите во врската, вклучително и аферата што доведе до крај на нејзиниот брак со Роберт Кардашијан во 1991 година, и нејзината драма со поранешната сопруга Кејтлин Џенер, таа во голема мера избегна големи скандали. Во 2020 година, таа беше вклучена во рангирањето на Форбс за најбогати жени во Америка кои сами го стекнале богатството, во кое беа вклучени „најуспешните жени претприемачи и директори во земјата“.

Нејзиниот Инстаграм профил има приближно 43 милиони следбеници.

Кајли Џенер беше прогласена за најмладата милијардерка на Форбс во 2019 година, но таа титула подоцна беше одземена.

Кајли Џенер, која имаше само 10 години кога првпат се емитуваше „KUWTK“, најголемиот дел од своето богатство го акумулираше преку нејзината неверојатно успешна компанија за козметика и шминка, Kylie Cosmetics.

Брендот започна во 2015 година – кога таа имаше 18 години – со издавањето на нејзиниот комплет за усни Kylie, кој вклучуваше течен кармин и лагер за усни. Кајли Козметика оттогаш брзо се прошири и вклучува широк спектар на производи. Во 2017 година, таа издаде комплет кармин со нејзината сестра Ким, KKW од Kylie Cosmetics, кој веднаш се распродаде, заработувајќи 13,5 милиони долари од продажба, според Women’s Wear Daily.

Во 2018 година, Форбс објави дека Кајли Козметика беше проценета на 800 милиони долари, а во 2019 година беше проценета на 900 милиони долари. Кајли Џенер лансираше и подгрупа на нејзината козметичка компанија Кајли Скин.

Џенер претходно поседуваше 100% од нејзиниот бренд за козметика. Во ноември 2019 година, беше објавено дека гигантот за мириси и козметика Coty Inc. купил 51% од акциите во компанијата за огромни 600 милиони долари, вреднувајќи ја компанијата на над 1 милијарда долари.

Во 2019 година, Џенер беше прогласена за најмладата милијардерка на Форбс досега. Сепак, нејзината нето вредност подоцна беше изменета од Форбс, кој ја отстрани од листата на милијардери претходно оваа година, велејќи дека Џенер „ја надувала големината и успехот на нејзиниот бизнис“.

Според Форбс, компанијата остварила многу помалку приходи отколку што тврделе претставниците на Кардашијан. Во реалноста, се вели, нето вредноста на Џенер во тоа време веројатно била „нешто помалку од 900 милиони долари“, но оттогаш паднала на околу 700 милиони долари. Сепак, тоа значи дека таа има втора највисока нето вредност меѓу кланот Кардашијан-Џенер, а има само 24 години.

Голем дел од нејзиното влијание и моќ доаѓаат од нејзиното присуство на социјалните мрежи. Кајли Џенер сега има 279 милиони следбеници на Инстаграм – најмногу од сите членови на нејзиното семејство – и повеќе од 10 милиони претплатници на YouTube.

Ким Кардашијан Вест неодамна беше прогласена за милијардерка, со што стана најбогат член на семејството.

Веројатно онаа која го започна сето тоа, Ким Кардашијан Вест им помогна на членовите на своето семејство да ги доведе до успех и ги искористи придобивките.

Форбс претходно оваа година објави дека риалити ѕвездата сега вреди 1 милијарда долари, благодарение на „Keeping Up With the Kardashians“, нејзиниот бренд KKW Beauty, договорите за изглед и кампањите на социјалните мрежи. Скимс, компанијата за облека и облека на Кардашијан Вест, исто така е во голема мера успешна и се проценува на 1,6 милијарди долари, според Њујорк Тајмс. Таа, исто така, моментално е на пат да стане адвокат во сојузната држава Калифорнија.

Иако Кардашијан Вест сигурно не е имуна на скандали – особено ако се земе предвид дека со протеченото секс видео ја започна нејзината кариера – се чини дека таа ги надминува сите. Во последниве години, таа не само што беше пофалена како успешна бизнисменка, туку и шампион за затворените лица и реформи во кривичното право.

Кардашијан Вест успешно го лобираше претседателот Доналд Трамп да ја ублажи казната на Алис Мари Џонсон во 2018 година, која служеше доживотно без условна слобода за прекршоци за дрога. Трамп подоцна ѝ даде целосно помилување на Џонсон. Кардашијан Вест исто така беше застапник на Законот за прв чекор, кој од јуни 2020 година резултираше со намалени казни за илјадници затвореници кои отслужуваат време за ненасилни злосторства.

Таа, исто така, неодамна се испроба во водителката на „Saturday Night Live“ и доби пофалби за нејзините вештини како комичар и за ефективно „подбивање“ на целото нејзино семејство.

Ким Кардашијан Вест има 261 милион следбеници на Инстаграм. (Инсајдер)