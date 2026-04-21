Кој е Џон Тернус, новиот извршен директор на „Епл“?

Ветеранот на „Епл“, Џон Тернус, ќе ја преземе компанијата од 4 билиони долари како извршен директор на 1 септември.

„Откако ја поминав речиси целата моја кариера во ‘Епл’, имав среќа што работев под Стив Џобс и што го имав Тим Кук како мој ментор“, рече тој во соопштение за медиумите во понеделникот, објавувајќи ја неговата нова позиција.

Еве што треба да знаете за новиот извршен директор на „Епл“.

Што работи тој?

Тернус го познава „Епл“ во неговата суштина: Тој моментално е виш потпретседател на компанијата за хардверско инженерство, според веб-страницата на „Епл“. Тоа значи дека тој го водеше хардверското инженерство зад најпрепознатливите производи на „Епл“, како што се ајфон (iPhone) и Мак (Mac), како и поновите иновации како епл вижн про (Apple Vision Pro).

Тој одигра голема улога во новите производни линии за Мак, ерподс (AirPods) и ајфон. Неговиот тим беше од суштинско значење во развојот на новиот макбук нео (MacBook Neo) и линијата ајфон 17, соопшти „Епл“.

Колку долго е во „Епл“?

Тернус помина четвртина век во „Епл“. Тој се приклучи на тимот за дизајн на производи на компанијата во 2001 година и на крајот стана потпретседател за хардверско инженерство во 2013 година. „Епл“ го унапреди во извршниот тим во 2021 година, кога стана виш потпретседател за хардверско инженерство.

Работел како машински инженер во Virtual Research Systems пред да се приклучи на „Епл“, а дипломирал машински инженеринг на Универзитетот во Пенсилванија, според соопштението за медиумите.

Последното унапредување на Тернус не е големо изненадување – тој се сметаше за фаворит за извршен директор барем минатата година.

Што има на негова сметка?

Тернус сигурно има големи чевли за пополнување. Кук е извршен директор од 2011 година и ја водеше компанијата до достигнување пазарна капитализација од 4 билиони долари во ерата по Стив Џобс.

Големиот прашалник што висеше над Тернус се напорите на „Епл“ во вештачката интелигенција.

„Кук остава трајно наследство во Купертино и ќе има голем притисок врз Тернус да постигне успех уште од самиот почеток, особено на фронтот на вештачката интелигенција“, рече аналитичарот Ден Ивс во белешка во понеделник.

Додека Џобс беше склон кон преземање ризици, Кук пронајде постојан успех во услугите што градат врз основа на постоечките производи, како што се епл воч (Apple Watch), ерподс (AirPods) и епл ТВ плус (Apple TV+).

Од Тернус зависи кој пат ќе го избере и дали „Епл“ може да создаде следно големо нешто во нестабилниот пејзаж на вештачката интелигенција.

„Тернус е инженер за хардвер, што сигнализира дека ‘Епл’ ќе бара диференцијација во своите физички производи дури и кога се обидува да го преформулира уредот како подлога за интелигентни искуства“, рече главниот аналитичар на Форестер, Дипанџан Чатерџи.