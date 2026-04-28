Кои компании имаат најголема добивка во 2025? На врвот е Комерцијална банка

28/04/2026 16:25
Комерцијална банка во 2025 имала добивка од 82,5 милиони евра (Фото: Б. Грданоски)

 

Кои компании во Македонија имаат остварено најголеми добивки во 2025. „Фактор“ ја објави листата.

На врвот од листата на Топ-50 добивки доминираат банките, телеком операторите, друштва од фармацијата како „Алкалоид“ и „Мега витал“ (Зегин) , од електроенергетиката, трговијата со горива, но и од секторот за градежни материјали како „Усје Титан“, „ИГМ Трејд“, „Кнауф Радика“.

На самиот врв е Комерцијална банка со добивка од 82,5 милиони евра, а по неа е НЛБ банка со 79,3 милиони евра.

Тука се и компаниите кои како инвеститори работат во индустриските зони како „Џонсон Мети“, „Ван Хол“, „Магна мирорс“, „Амфенол“ и „Костал“. 

„Филип Морис“ и „Империал тобако“ се претставници од тутунската индустрија. Од производството на пијалоци се Пивара Скопје и „М-6“ (Тиквеш). Од малопродажните синџири во Топ-50 единствено се КАМ и „Кипер“.

