Кои беа најбогатите, а кои најсиромашните европски земји во 2025 година

Бруто домашниот производ (БДП) по глава на жител изразен во стандард на куповна моќ (PPS – ППС ) е широко користена мерка за споредување на нивото на националниот доход, бидејќи ги зема предвид разликите во цените.

Во текот на 2025 година, БДП по глава на жител во ППС значително варираше низ цела Европа. Со просекот на ЕУ поставен на 100, тој се движеше од 68 во Бугарија и Грција до 239 во Луксембург, според податоците на Евростат. Ова значи дека во Луксембург бил околу 3,5 пати повисок отколку во Бугарија и Грција, пишува Еуроњус.

Ова значи дека, по прилагодувањето за разликите во цените, просечното лице во ЕУ може да си дозволи 100 единици од заедничката кошничка на стоки и услуги. Во Бугарија и Грција може да си дозволи околу 68 единици, додека во Луксембург може да си дозволи околу 239 единици, а веднаш зад неа е Ирска со 237 единици.

Овие податоци покажуваат дека Луксембург и Ирска убедливо имаат највисок БДП по глава на жител, имено 139 проценти и 137 проценти над просекот на ЕУ. Спротивно на тоа, во Бугарија и Грција тој е 32 проценти под просекот на ЕУ.

Освен овие два изолирани случаи, Холандија има највисок БДП по глава на жител во ППС со 134 проценти од просекот на ЕУ, по што следуваат Данска со 127 проценти и Австрија со 117 проценти.

Германија (115 проценти), Белгија (115 проценти), Шведска (110 проценти), Малта (110 проценти) и Финска (101 процент) се исто така меѓу земјите над просекот на ЕУ.

Германија ја предводи „големата четворка“

Меѓу четирите најголеми економии на ЕУ, Германија има највисок БДП по глава на жител во ППС, со 115 проценти од просекот на ЕУ. Таа е единствената земја од таа група над нивото од 100 проценти. Франција е блиску до просекот на ЕУ со 98 проценти, по што следува Италија со 96 проценти. Шпанија има најниско ниво меѓу нив, 92 проценти од просекот на ЕУ.

Осум земји се повеќе од 20 проценти под просекот на ЕУ

Покрај Грција и Бугарија, шест други земји се најмалку 20 проценти под просекот на ЕУ кога станува збор за БДП по жител во СКМ. Тоа се Латвија (71 процент), Словачка (75 проценти), Унгарија (76 проценти), Хрватска (78 проценти), Романија (79 проценти) и Естонија (79 проценти), при што податоците се претставени како процент од просекот на ЕУ.

Овој индикатор, исто така, изнесува 81 процент од просекот на ЕУ во Полска и Португалија, што е блиску до тоа ниво.

Луксембург и Ирска не ја одразуваат целосната слика

Сепак, Луксембург и Ирска се специфични случаи. Евростат наведува дека Луксембург вработува голем број странски работници кои придонесуваат за неговиот БДП, но не се дел од населението на резидентите.

Во Ирска, високото ниво на БДП по глава на жител делумно може да се објасни со присуството на големи мултинационални компании кои поседуваат интелектуална сопственост. Договорното производство поврзано со овие средства го зголемува БДП, додека голем дел од така генерираниот приход се враќа на крајните сопственици на овие компании во странство.

Просечниот БДП по жител во ЕУ е 41.600 евра

Изразен во евра, прилагоден на ППС, просечниот БДП по жител во ЕУ изнесувал околу 41.600 евра во текот на 2025 година, според прелиминарните податоци. Меѓу членките на ЕУ, тој се движи од 28.300 евра во Бугарија до 99.300 евра во Луксембург.

Покрај Луксембург и Ирска, БДП по глава на жител во PPS надминува 50.000 евра во Холандија (55.600 евра) и Данска (52.800 евра).

Во Германија е 47.900 евра, додека во Франција е 40.700 евра. Во 10 земји од ЕУ, БДП по жител е под 35.000 евра во PPS.

Источна наспроти Западна и Северна Европа

Општо земено, земјите од Источна Европа имаат најнизок БДП по глава на жител во СЗО, додека членките на ЕУ од Западна и Северна Европа имаат највисок. Продуктивноста на трудот, мерена како производство по вработен или по час работа, како и интензитетот на вработеност, се важни фактори зад разликите меѓу земјите, според Евростат.

Еден од тројца граѓани живее над просекот на ЕУ

Во текот на 2025 година, само 10 од 27-те земји на ЕУ беа над просекот на ЕУ во однос на БДП по жител во ППС. Околу 34 проценти од вкупното население на Унијата живее во овие земји. Генерално, еден од тројца граѓани на ЕУ живее во земја каде што БДП по глава на жител во ППС бил над просекот на ЕУ. Ова укажува на значителни разлики меѓу земјите-членки.

Кандидатите за ЕУ ​​имаат помал БДП по глава на жител

Земјите кандидати за членство во ЕУ, Обединетото Кралство и земјите од Европската асоцијација за слободна трговија не се вклучени во прелиминарните резултати. Сепак, податоците за 2024 година нудат корисен увид.

Земјите кандидати имаат значително помал БДП по глава на жител во ППС. Тоа е 35 проценти од просекот на ЕУ во Босна и Херцеговина, 42 проценти во Албанија и Северна Македонија, 52 проценти во Србија, 53 проценти во Црна Гора и 72 проценти во Турција. Освен Турција, земјите-кандидатки имаат пониски вредности од сите членки на ЕУ.

Обединетото Кралство (99 проценти) е блиску до просекот на ЕУ, додека земјите од ЕФТА имаат значително повисок БДП по глава на жител. Тоа е 160 проценти од просекот на ЕУ во Норвешка, 151 процент во Швајцарија и 131 процент во Исланд.

Фактичната индивидуална потрошувачка по жител во ППС е клучен индикатор за материјалната благосостојба на домаќинствата и животниот стандард. Според оваа мерка, разликите се помалку изразени отколку со БДП по жител во ППС.