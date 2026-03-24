Кох ги откри предизвикувачите на антракс и туберкулоза – на Бриони искорени смртоносна болест

Роберт Кох бил германски лекар и микробиолог, чија работа спасила милиони животи со откривање на предизвикувачките агенси на најопасните болести од тоа време. Роден на 11 декември 1843 година во Клаустал, тој оставил неизбришлив белег во медицинската наука, која го смета Кох за татко на модерната бактериологија.

Ги открил причинителите на многу болести

Уште од рана возраст, тој покажал исклучителна интелигенција и љубопитност, учејќи да чита и пишува пред да тргне на училиште. Ги завршил медицинските студии на Универзитетот во Гетинген, каде што дипломирал во 1866 година. По завршувањето на студиите, работел како лекар на различни локации, но токму неговото независно истражување, започнато во аматерска домашна лабораторија, му ја отворило вратата кон историски откритија.

Едно од неговите први големи достигнувања било откривањето на бактеријата Bacillus anthracis, причина за антракс, во 1876 година. Кох докажал дека оваа бактерија е одговорна за оваа смртоносна болест, што бил првиот научен доказ што поврзува специфичен микроорганизам со специфична болест. Овој момент бил клучен за прифаќањето на теоријата на микробите за болести, идејата дека микроорганизмите предизвикуваат болести, што дотогаш била контроверзна теорија.

Крај на теророт од туберкулоза

Сепак, неговото најпознато дело дојде неколку години подоцна. На 24 март 1882 година, Кох го објави своето откритие за бактеријата Mycobacterium tuberculosis, предизвикувачкиот агенс на туберкулоза. Во тоа време, туберкулозата беше една од најсмртоносните болести во светот, одговорна за смртта на милиони луѓе. Ова откритие означи пресвртница во разбирањето и борбата против болеста, правејќи го името на Кох синоним за научни иновации и посветеност на медицинскиот напредок.

Во 1883 година, за време на експедиција во Египет и Индија, Кох ја идентификуваше бактеријата Vibrio cholerae како предизвикувачки агенс на колера. Неговото истражување за колерата овозможи подобро разбирање на ширењето на болеста преку контаминирана вода, што доведе до воведување на клучни мерки за јавно здравје за контрола на епидемиите.

Со цел систематски да ги поврзе микроорганизмите со специфични болести, Кох напиша труд за четирите фундаментални постулати на бактериологијата. Делото беше револуционерно во тоа време и претставуваше прв чекор кон поширока свест за микробите како агенси што предизвикуваат болести.

Кох и Пастер

И покрај професионалното соперништво со францускиот научник Луј Пастер, Кох неуморно работеше за да го унапреди разбирањето на заразните болести. Пастер и Кох, секој на свој начин, обликуваа научна парадигма што ја промени медицината засекогаш. Додека Пастер ја популаризираше теоријата на микробите во своите експерименти со ферментација и вакцини, Кох ја потврди теоријата во медицинската пракса со изолирање на специфични организми што предизвикуваат болести.

Во некои научни кругови, особено во медицинските, откритијата на Пастер не беа признати сè додека не беа дополнително потврдени од Кох. Ова се случи затоа што Пастер не беше лекар по професија, туку хемичар и биолог, а неговата работа понекогаш беше дискредитирана.

Роберт Кох беше основач на Кралскиот пруски институт за заразни болести во Берлин, сега познат како Институт Роберт Кох, кој продолжува да игра клучна улога во јавното здравство. Неговата работа за туберкулозата му ја донесе Нобеловата награда за физиологија или медицина во 1905 година, а неговото наследство продолжува да ги инспирира научниците во борбата против заразните болести.

Роберт Кох на Бриони

Роберт Кох пристигнал на Јадранот во 1900 година на покана на австрискиот претприемач и индустријалец Пол Купелвизер. Купелвизер имал намера да изгради културен центар на Бриони и да го зголеми туризмот на островите, но неговите планови не биле изводливи бидејќи во тоа време таму бил распространет ендемски вид маларија.

По две години истражување, Кох ја открил причината за маларијата таму и наскоро пронашол начин да го потисне ширењето на болеста. Наредил мочуриштата да се исушат за да се намали бројот на комарци, носители на болеста. По проектот на Кох, Бриони добиле не само културен центар, туку и центар за обука на малариолози во Хрватска, каде што се школувале многу лекари од Централна Европа од тоа време.

Кох починал во 1910 година во Германија. Неговата смрт била проследена со голема церемонија, а неговото име е сè уште познато низ целиот свет денес. Кох веројатно спасил милиони луѓе со своето откритие, а тој е запаметен како „најпознатиот лекар од 19 век“.