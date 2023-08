Ко-основачот на „Адобе“, Џон Ворнок, кој помогна да се измисли ПДФ-от, почина на 82 години

Џон Ворнок, ко-основачот на „Адобе“( Adobe), почина на 82-годишна возраст, објави во неделата софтверската компанија.

Ворнок помогна во основањето на револуционерната компанија во 1982 година со покојниот Чарлс Гешке, и го трансформираше „Адобе“ во софтверска централа која стана столбот на интернетот.

„Сјајот на Џон и технолошките иновации го променија светот“, рече извршниот директор на „Адобе“, Шантану Нарајен во писмото испратено до вработените. „Тоа е тажен ден за заедницата на „Адобе“и индустријата за која тој беше инспирација со децении“.

Ворнок и Гешке беа заслужни за изградбата на PostScript, програмски јазик, кој помогна да се воведе револуцијата за десктоп издаваштво.

Компанијата рече дека „визијата и страста на Ворнок му овозможија на „Адобе“ да испорача револуционерни иновации како што се „Илустратор“ (Illustrator), сеприсутниот формат на ПДФ (PDF)-датотеки и „Акробат“ (Acrobat), „Фотошоп“ (Photoshop) и „Премиер про“ (Premiere Pro), дефинирајќи ја ерата на работната површина и ослободувајќи креативност и можности за милиони луѓе“.

Нарајен го пофали „нескротливиот дух, страста и вербата на Ворнок во изградбата на компанија со силни вредности што влијаеше на сите нас кои ја имавме среќата да работиме во Адобе“.

Ворнок беше извршен директор на „Адобе“ до 2000 година и продолжи како претседател на одборот до 2017 година. До неговата смрт, тој исто така беше член на одборот на директори.

