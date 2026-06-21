Книжевна вечер во македонскиот КИЦ во Загреб за Снежана Младеновска-Анѓелков и Игор Анѓелков

21/06/2026 12:12

 

Пред повеќе љубители на книжевноста, писатели, студенти и професори од Филозофскиот факултет во Загреб, како и претставници на културниот живот во Хрватска, во македонскиот Културно-информативен центар во Загреб се одржа книжевна вечер посветена на современата македонска книжевност и на авторите Снежана Младеновска Анѓелков и Игор Анѓелков.

Творештвото на Снежана Младеновска Анѓелков и Игор Анѓелков, препознаено и од книжевната критика и од читателската публика, претставува значаен придонес за современата македонска книжевност и за нејзината афирмација надвор од националните граници.

Разговорот го водеше реномираната преведувачка, книжевна промоторка и уметничка директорка на фестивалот „Причигин“, Патриција Хорват. Нејзината долгогодишна посветеност на книжевноста, книжевното преведување и на културната промоција претставуваат вреден придонес во поврзувањето на авторите и читателите од различни јазични и културни средини.

Во динамичниот и интересен разговор, посебно беше истакнат фактот што двајцата автори во различни свои творечки периоди престојуваа на книжевни резиденции во Хрватска, во Пазин и Сплит. При овие книжевни престои создадени се  делови од нивните најзначајни книжевни дела. Токму со ова, се создаваат книжевни и културни врски кои претставуваат мост меѓу двете земји и ја потврдуваат блискоста и постоечката плодна соработка меѓу македонската и хрватската книжевна сцена.

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