„Ќутете да слушнеме како ќе пука!“ Девојче на колена моли да престанат да го малтретираат врснички во Аеродром

Вознемирувачко видео кое се шири на социјалните мрежи прикажува врсничко насилство врз малолетно девојче во скопската населба Аеродром.

На снимката се гледа како девојчето, клекнато на колена, моли за милост, додека неколку други девојчиња го навредуваат, му удираат шлаканици и го влечат за коса. Во меѓувреме, присутните не интервенираат, туку го снимаат инцидентот со мобилни телефони и ги бодрат напаѓачите.

– Ќутете да слушнеме како ќе пука – вели едно од момчињата кое снима, чекајќи друго девојче да му удри шлаканица на малтретираното.

Случајот предизвика бројни реакции во јавноста, а граѓаните бараат надлежните институции да го испитаат инцидентот и да преземат соодветни мерки против одговорните за насилството.