„Ќутете да слушнеме како ќе пука!“ Девојче на колена моли да престанат да го малтретираат врснички во Аеродром

01/07/2026 12:29
default

Вознемирувачко видео кое се шири на социјалните мрежи прикажува врсничко насилство врз малолетно девојче во скопската населба Аеродром.

На снимката се гледа како девојчето, клекнато на колена, моли за милост, додека неколку други девојчиња го навредуваат, му удираат шлаканици и го влечат за коса. Во меѓувреме, присутните не интервенираат, туку го снимаат инцидентот со мобилни телефони и ги бодрат напаѓачите.

– Ќутете да слушнеме како ќе пука – вели едно од момчињата кое снима, чекајќи друго девојче да му удри шлаканица на малтретираното.

Случајот предизвика бројни реакции во јавноста, а граѓаните бараат надлежните институции да го испитаат инцидентот и да преземат соодветни мерки против одговорните за насилството.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Роберто Навали Вести 📰🗞️🚨 (@roberto_navali_news)

Поврзани содржини

Старица се пожалила дека е малтретирана од ќерката
Уапсена професорка на универзитетот во Штип – примала поткуп од студент
Пожар на дива депонија во Шуто Оризари
Пронајдена граната од Прва светска војна кај границата со Грција
Мотоциклист загина во сообраќајна несреќа во Куманово
Ја задавил, па лажел дека ја сонува како бара од него да ја најде! Детали за убиството во Таор
Жената во Таор починала од насилна смрт, потврди Обвинителството
Товарно возило излетало од патот кај Ореовец, загина 58-годишен возач од Битола

Најчитани