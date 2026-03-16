Ќерката на израелскa министеркa пронајдена мртва. Претходно ги обвинуваше родителите за злоупотреба

ШОШАНА Строк (34), ќерка на израелската министерка за национални мисии Орит Строк, беше пронајдена мртва во својот дом во северен Израел.

Нејзината смрт се случи откако таа поднесе сериозни обвинувања против нејзините родители и брат во последните месеци, тврдејќи дека тие систематски сексуално и ритуално ја злоупотребувале од рана возраст. Околностите на нејзината смрт се нејасни, објавија израелските медиуми.

Сериозни обвинувања за злоупотреба

Шошана Строк јавно проговори за прв пат минатата година за она што го опиша како ритуална сексуална злоупотреба во рамките на сопственото семејство.

SHOSHANA STROCK DID NOT COMMIT SUICIDE! "According to a person who accompanied Shoshana and spoke with her yesterday, she wasn't suicidal at all. On the contrary, she was constantly afraid of being murdered" This is a Facebook post by Israeli journalist Sefi Rachlevsky, author… https://t.co/Gm5ZjJE4j2 pic.twitter.com/fCvUdjkmNi — B.M. (@ireallyhateyou) March 15, 2026

Таа тврдеше дека нејзините родители ја принудувале да учествува во церемонии од две и пол години, за време на кои била злоупотребена, дрогирана и хипнотизирана. Таа, исто така, тврдеше дека нејзиниот татко ја експлоатирал сексуално во Тел Авив за финансиска добивка уште од нејзината 13-годишна возраст.

Покрај сексуалната злоупотреба, таа детално опиша и таканаречена конверзиона терапија и ритуали што се обидувале да го избришат нејзиниот лезбејски идентитет.

Во една од нејзините објави, таа опиша „ритуали во кои хомосексуалците и децата морале да ги стават рацете на моите гради за да сфатам дека ме привлекуваат мажи, а тие да сфатат дека ги привлекуваат жени“.

Таа ги сподели своите искуства на социјалните мрежи, признавајќи дека нејзините сеќавања и вознемиреност поврзани со раскажувањето на траумата биле исклучително интензивни.

Страв од убиство, а не од самоубиство

Кратко пред нејзината смрт, Шошана објави соопштение за да стави до знаење дека нема самоубиствени нагони. Нејзината пријателка рече дека Шошана немала намера да се самоубие, но се плашела дека некој може да ја убие и дека е фокусирана на постигнување правда. Оваа информација ја објави израелскиот новинар Сефи Рахлевски, познат по неговото критичко известување за ортодоксниот јудаизам.

„Според лицето кое ја следеше Шошана и разговараше со неа вчера, таа воопшто не била самоубиствена. Напротив, постојано се плашеше дека ќе биде убиена“, објави Рахлевски.

Самата Шошана претходно цитираше друга жртва на ритуално злоставување: „Злоставувачите се… пратеници, рабини, моќни луѓе… луѓе кои можат да исчезне некој од нас… Ако ви кажат дека сум извршила самоубиство – не верувајте… Јас сум присутна. Јас постојам. И имам намера да останам.“

Истрага и реакции за смртта

Според „Џерусалем пост“, Шошана е пронајдена мртва во нејзиниот дом, но деталите остануваат оскудни.

Нејзината мајка, министерката Орит Штрок, ја објави смртта на Фејсбук, пишувајќи: „Со тешко срце ја објавувам смртта на нашата сакана ќерка, Шошана.“ Следеа сочувства од израелските министри и јавни личности. Министерот за финансии Безалел Смотрич рече дека експлоатацијата на трагедијата за политички напади би била „одвратна и одвратна“.

Полицијата потврди дека е во тек истрага за смртта, но официјалната причина за смртта сè уште не е објавена. Поради високиот профил на семејството и историјата на сериозни обвиненија, властите наводно го третираат случајот со зголемена претпазливост.

Борбата за правда

Шошана поднела жалби за злоупотреба во Италија и Израел. Во Израел, нејзиниот случај го води единицата Лахав 433, која е одговорна за сериозни кривични дела и корупција. Во меѓувреме, судска забрана им забранува на израелските медиуми да објавуваат детали за обвинувањата против нејзиното семејство, што ги прави реномираните меѓународни медиуми главен извор на информации за јавноста.

Во своите објави, таа ја опиша тековната траума со која се справуваше: „Во последните денови, сеќавањата на конверзионата терапија што ја поминав во садистичкиот култ во кој пораснав постојано ми се враќаат. Постојано ги преживувам овие моменти, а моето ниво на вознемиреност околу споделувањето на овие искуства е исклучително високо во моментов.“