Кина ѝ се закани на ЕУ со контрамерки поради правилата „Произведено во Европа“

Кина остро го критикуваше планот на Европската Унија насочен кон зајакнување на индустријата во рамките на блокот, предупредувајќи за потенцијална ескалација на трговските тензии. Пекинг денес се закани со контрамерки доколку ЕУ усвои нови правила познати како „Произведено во Европа“, кои се насочени кон стратешките сектори кои се соочуваат со жестока кинеска конкуренција.

Европската Унија во март ги откри новите правила за компаниите кои конкурираат за јавни средства во стратешките сектори, вклучувајќи ја автомобилската индустрија, зелените технологии и производството на челик. Предлогот бара од компаниите да ги исполнат минималните прагови за делови произведени во ЕУ.

Предлогот, чие усвојување е одложено со месеци поради внатрешни дебати, е клучен дел од напорите на ЕУ да ја врати својата конкурентност, да го запре индустрискиот пад и да спречи губење на стотици илјади работни места.

Предлогот на ЕУ, официјално наречен „Закон за индустриско забрзување“, имплицитно ги таргетира кинеските производители на батерии и електрични возила. Од странските компании ќе се бара да соработуваат со европските компании и да пренесуваат технолошко знаење при воспоставување операции во ЕУ.

Кинеското Министерство за трговија соопшти дека во петокот ги доставило своите коментари до Европската комисија, изразувајќи ја „сериозната загриженост“ на Кина за законот, кој го смета за „систематска дискриминација“.

„Доколку ЕУ продолжи да го донесува законот и со тоа да им наштети на интересите на кинеските компании, Кина нема да има друг избор освен да преземе контрамерки за решително да ги заштити легитимните права и интереси на своите претпријатија“, предупреди Министерството за трговија во соопштение.

Од друга страна, европските компании во многу сектори опфатени со предлогот долго време се жалат дека се соочуваат со нелојална конкуренција од силно субвенционирани кинески конкуренти. Кинеската стопанска комора во ЕУ овој месец изјави дека планот означува пресврт кон протекционизам што може да ѝ наштети на трговската соработка меѓу Европската Унија и Кина.