Статуата на Михаил Булгаков во Киев, која стоеше веднаш до музејот во родното место на најпознатиот писател во градот, е урната, објави независниот руски медиум „Медуза“. Властите во декември минатата година одлучија дека Киев нема потреба од статуата на Булгаков, која беше подигната во 2007 година. Уривањето на статуата беше извршено во духот на дерусификација, а градските власти се повикаа на соопштението на Институтот за национално сеќавање, кој игра одлучувачка улога во украинската национализација и политиката на сеќавање:

„Михаил Булгаков е на списокот на луѓе што ги користи руската пропаганда за да ја величи руската империјална политика, а предметите поврзани со него мора да бидат отстранети од јавните простори“, ја оправдаа оттаму чистката на Булгаков.

Перцепцијата за Булгаков многу се промени по руската инвазија во 2022 година во украинската културна политика, која се стреми кон што е можно поцелосно елиминирање на руските врски.

Роден во семејство кое зборува руски, Булгаков стана доктор и писател во Киев, пишувајќи ги своите дела на руски, бидејќи поголемиот дел од градот во тоа време зборувал првенствено руски.

По некоја дебата, Украинскиот институт за политика на меморија одлучи дека тој нема место во украинското сеќавање бидејќи, според нив, писателот бил „пропагандист на руската империјална политика“.

Иако имаше малку обиди да се поткрепи ова со податоци, се тврдеше дека ги презирал Украинците и ја мразел украинската желба за независност, а всушност, според проценката, меѓу руските писатели од тоа време тој бил „најблиску до идеологијата на путинизмот и оправдувањето на Кремљ за геноцидот во Украина“. (За да се протолкува и процени ова, вреди да се додаде дека Булгаков почина во 1940 година, односно шеесет години пред Путин да дојде на власт.)

Врз основа на ова, спомениците и спомен-плочите на Булгаков треба да се отстранат, а улиците именувани по него треба да се преименуваат во Украина.

Не секој во Украина мисли дека ова е одлична идеја. Во „Медуза“, која главно ги собра реакциите на познати руски интелектуалци, тие цитираат, меѓу другото, објава од Олексиј Војтенко, можеби најпознатиот млад украински композитор, според кој дури и сите негови споменици можат да се урнат, дури и сите негови книги можат да се уништат, но Булгаков ќе остане – исто како што ракописот на „Мајсторот и Маргарита“ не гори.

Според политикологот Константин Бондаренко злосторството на Булгаков е што пишувал на руски јазик и го отелотворува „другиот Киев“, кој бил многу повеќејазичен и мултикултурен отколку што е денес.

„Замислете за момент дека ги напишал ‘Мајсторот и Маргарита’, ‘Срцето на кучето’ или ‘Белата гарда’ на украински – но без да промени ниту еден збор. Дали би го сметале за антиукраински писател? Се сомневам. Но, Булгаков пишувал на руски – и ова е неговиот главен злостор против националистите“.