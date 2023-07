Карлос Алкараз е новиот шампион на Вимблдон, прв пораз на Ѓоковиќ на лондонската трева по шест години

Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз го освои Вимблдон откако во финалето по речиси пет часа игра го совлада Новак Ѓоковиќ со 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алкараз ја освои својата втора грен слем титула по освојувањето на УС Опен минатата година, а на Ѓоковиќ му се реваншираше за поразот во полуфиналето на Ролан Гарос во мај, кога, според негово признание, беше уништен од голема трема и нервоза. Сега води со 2:1 во директните натпревари против Ѓоковиќ.

