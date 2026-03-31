Камерите со вештачка интелигенција во Атина започнаа да регистрираат и да испраќаат казни за сообраќајни прекршоци

Вкупно 130 казни, поголемиот дел за поминување на црвено светло и неносење кацига од возачите на мотоцикли, биле регистрирани и испратени за два дена со помош на камерите со вештачка интелигенција поставени на осум локации во областа Атика, поширокиот регион на Атина и во десет автобуси со цел да „ловат“ сообраќајни прекршоци, јави дописничката на МИА од Атина.

Од Министерствата за дигитално управување и вештачка интелигенција, за заштита на граѓаните и за инфраструктура и транспорт на Грција, преку заедничко соопштение информираа дека започнало испраќањето на казните, кои прекршувачите ги добиваат дигитално преку специјален сајт и апликација.

Од почетокот на оперативното функционирање на системот, во саботата заклучно со вчера биле испратени првите 130 административни казни.

Камерите со вештачка интелигенција, пилотски се поставени на осум точки со зголемена опасност во Атика, но и во десет автобуси за контрола на незаконско движење во сообраќајните ленти наменети за јавниот превоз, а целта е намалување на сообраќајните несреќи и подобрување на однесувањето на возачите.

При евидентирањето на прекршоците, надлежните органи имаат можност за понатамошна обработка на податоците од регистарските таблички, со цел проверка дали возилата се осигурени, дали имаат извршено технички преглед, дали се платени патарините итн.

Како што информираа од надлежните Министерства, во рамки на проширувањето на проектот, во текот на годинава планирано е поставување на околу 1.000 камери во Атика, Солун и Крит, додека развојот на мрежата ќе продолжи и во 2027 година, а до почетокот на 2027 година, планирано е да бидат поставени околу 300 мобилни камери.