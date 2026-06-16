Како ветерот и сонцето ги намалија сметките за струја во Шпанија

Шпанските домаќинства заштедуваат 10 евра месечно на сметките за струја благодарение на ветерните фарми и сончевите панели инсталирани во последните пет години, открива нов извештај. Според центарот за истражување на климата Ембер, стратешката експанзија на обновливата енергија по руската инвазија на Украина во 2022 година ги заштити шпанските домаќинства од најновите зголемувања на цените на фосилните горива предизвикани од војната во Иран, објавува Гардијан.

Доколку трошоците за електрична енергија останеа толку тесно поврзани со цените на гасот како што беа во 2021 година, просечните сметки за енергија ќе беа повисоки за 19 проценти. „Цените на гасот скокнаа за 60 проценти, а сметките за електрична енергија во Шпанија едвај реагираа – всушност, тие дури и поевтинија во април“, рече Крис Рослоу, аналитичар во Ембер и главен автор на извештајот.

„Ова е јасен и очигледен контраст со претходната гасна криза, кога сметките за електрична енергија веднаш скокнаа нагло.“ Согорувањето на фосилен гас е еден од најскапите начини за производство на електрична енергија во Европа, дури и без да се земат предвид здравствените трошоци од емисиите на јаглерод.

Анализата покажува дека влијанието на гасот врз цените на електричната енергија во Шпанија се намалило од 52 проценти од часовите во 2021 година на само 9 проценти во првите пет месеци од 2026 година. За споредба, во Италија, која има највисоки цени на електрична енергија на големо во Европа, гасот влијае на цената во 75 проценти од случаите.

Извештајот, исто така, покажа дека цените на електричната енергија во Шпанија се зголемиле за околу 50 проценти во првата половина од 2021 година, во согласност со европските цени на гасот, но останале „во голема мера непроменети“ поради повисоките цени на гасот во 2026 година.

Ефектите од нестабилноста на пазарите на гас на големо се гледаа само како повисоки врвови на цените во текот на сè пократки периоди кога мораше да се користат поголеми количини на гас.

Мар Регуант, енергетски економист на Универзитетот Нортвестерн, кој не беше вклучен во извештајот, но чие истражување покажа „иста слика“, рече дека амбициозните политики ѝ помогнале на Шпанија да ги искористи своите поволни услови.

Во споредба со остатокот од Европа, тие вклучуваат значителна ветерна енергија, „неспоредлива сончева енергија“ и постојна реверзибилна хидроенергија. „Нема сомнение дека Шпанија и Португалија имаат голема корист од нивната рана транзиција“, рече таа. „Иберискиот Полуостров е во привилегирана позиција и го стори тоа мудро.“

Податоците го поддржуваат ова: ветерот и сончевата енергија генерираа 33 проценти од електричната енергија на Шпанија во 2021 година, а до 2025 година тој удел се очекува да се зголеми на 42 проценти.

Во други европски земји кои исто така брзо ги прошируваат обновливите извори на енергија – како што е Германија, која го зголеми уделот на ветерот и сончевата енергија во производството на електрична енергија од 28 на 45 проценти во последните пет години – придобивките за потрошувачите беа помалку изразени бидејќи обновливите извори ги заменија другите форми на енергија, како што се јагленот и нуклеарната енергија, наместо само скапиот гас.

Анализата, која користеше податоци од март и април 2026 година, ја зеде предвид регулираната тарифа за електрична енергија што ја плаќаат околу една третина од шпанските домаќинства. Го моделира законот според сценарио во кое обновливите извори на енергија додадени во последните пет години не биле инсталирани.

Студијата не ги зеде предвид засилувањата на мрежата што ги бараат варијабилните обновливи извори на енергија, но ги вклучи трошоците за балансирање на системот во периоди кога има премногу или премалку производство на енергија.

Д-р Диего Гарсија Гусано, виш истражувач за енергетско планирање во баскискиот технолошки центар Текналија, кој не беше вклучен во анализата, забележа дека шпанските гасни електрани продолжуваат да ги одредуваат цените во клучните часови.

Тој, исто така, предупреди дека честите периоди на многу ниски цени го ослабуваат поттикот за понатамошно инвестирање во обновливи извори на енергија. Бавното воведување на системи за складирање на енергија и ограничената флексибилност во побарувачката на електрична енергија ја „влошија“ ситуацијата, додаде тој, спречувајќи го системот ефикасно да го апсорбира вишокот производство на обновливи извори.

„Шпанија е помалку изложена на гасни шокови од другите земји, но не е имуна“, рече Гусано. „Инвестирањето во обновливи извори на енергија е многу разумно, но потребно е многу повеќе за таа инвестиција да биде структурна, а не само околна“.