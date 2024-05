„Како дише Ким Кардашијан“: Сребрениот фустан на Мет Гала ги загрижи фановите

Ким Кардашијан (43) прошета на црвениот килим пред Музејот на уметност Метрополитен во Њујорк, но нејзината тоелата предизвика одредена конфузија и загриженост кај обожавателите.

За годишниот гала настан, кој се совпадна со изложбата „Заспаните убавици: повторно будење мода“ на Институтот за костими, Кардашијан носеше сребрен фустан во стилот на корсет на Џон Галијано, кој и го стегна струкот.

Сребрената тоалета беше украсена со листови и имаше метално здолниште со воз од чипка. Таа го спои ансамблот со едноставен сив кардиган, додека нејзината руса коса беше стилизирана во долги бранови .

Драматичниот корсет на Кардашијан привлече големо внимание кај луѓето на интернет, кои се прашуваа како реалити телевизиската ѕвезда успеала да ја смести својата половина во фустанот што стега. На X (поранешен Твитер) еден обожавател сподели клип од настанот во живо од црвениот тепих на Vogue, за кој тие тврдеа дека покажува дека Кардашијан се бори да дише.

„Едвај чекам некој да ја интервјуира Ким за да можам да ја гледам како се обидува да внесе доволно воздух во нејзината дијафрагма за да каже реченица #MetGala“, напишале тие на објавата.

Во меѓувреме, неколку фанови ги споделија своите подеднакво шокирани реакции за трансформацијата на Мет Гала на Кардашијан.

„Како дише Ким Кардашијан? Еден корисник праша на X. „Нејзиниот струк изгледа толку мал во тој омг“.

„Половината на Ким Кардашијан е апсурдна. Како, да не се биде мразител, но всушност е загрижувачко особено кога ppl [sic] се стремат да бидат како неа. Извини“, напиша некој друг.

„Ким Кардашијан изгледа како да не може да дише. Тој корсет изгледа толку непријатно, но изгледа добро“, рече друг обожавател, додека еден критичар коментираше: „ Тоа мора да боли како пекол??“

Додека позираше за фотографите пред Музејот на уметност Метрополитен, мајката на четири деца изгледаше како да се мачи додека се качуваше по скалите како резултат на корсетот и доби помош од други лица на настанот.

Ова не е прв пат Кардашијан да привлече внимание на Мет Гала. За гала настанот во 2022 година, ѕвездата на Keeping Up With the Kardashians носеше проѕирна тоалета на Боб Меки до подот, која претходно ја носеше Мерлин Монро. Легендарната холивудска актерка и секс симбол го носеше фустанот во 1962 година, кога му испеа среќен роденден на претседателот Џон Ф Кенеди за неговиот 45-ти роденден.

Во тоа време, Кардашијан изјави за ко-водителот на црвениот тепих Ла Ла Ентони дека изгубила 16 килограми за да се вклопи во фустанот. „Тоа беше голем предизвик, беше како ролна. Бев решена, решена да се влезам во фустанот“.

Додека Кардашијан го носеше оригиналниот фустан додека позираше на скалите на Мет Гала, таа подоцна се пресоблече во реплика на тоалетата, бидејќи за Vogue изјави дека „никогаш не би сакала да седи во него или да јаде во него или да има било каков ризик од оштетување на тоа“.

Сепак, драматичното слабеење на Кардашијан за две недели беше широко критикувано на социјалните мрежи, па дури и предизвика реакции од познати личности како Џамила Џамил и Лили Рајнхарт. Како одговор на критиките, Кардашијан го бранеше своето слабеење споредувајќи го со она што некој актер може да го направи пред улогата во филмот.

„За мене тоа беше како: „Во ред, Кристијан Бејл може да го направи тоа за филмска улога и тоа е прифатливо.“ Дури и Рене Зелвегер се здебели за улога“, изјави таа за New York Times. „Мене ми е исто. Не реков: „Здраво на сите, зошто не ја изгубите оваа тежина за краток временски период?“

Темата за Мет Гала 2024 година беше „Заспани убавици: повторно будење на модата“ – што се совпадна со отворањето на годишната изложба на Институтот за костими. Изложбата е фокусирана на околу 50 историски значајни модни парчиња, од кои некои се премногу кревки за да се носат повторно.

Заедно со темата, гостите беа охрабрени да го следат кодексот на облекување на Мет Гала, лабаво означен како „Градината на времето“. Кодексот на облекување е инспирација од истоимениот расказ, напишан од Џеј Џеј Балард во 1962 година, кој се фокусира на темата за минлива убавина.