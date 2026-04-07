Како Бафет претвори 100 долари во 6 милиони долари и го надмина СиП 500 повеќе од 134 пати

Секој што имал среќа да инвестира 100 долари во Berkshire Hathaway на почетокот на 1965 година би имал значителен принос денес, но колку всушност би го надминал S&P 500?

Овој графикон ги споредува Berkshire Hathaway и S&P 500 од 1965 до 2025 година, врз основа на податоците од годишниот извештај на Berkshire Hathaway за 2025 година.

Приносите на Berkshire Hathaway во споредба со пазарот

Инвестиција од 100 долари во Berkshire Hathaway во 1965 година би вредела 6,1 милиони долари на крајот на 2025 година, значително повисока од приносот на S&P 500, каде што истата инвестиција би вредела 45.500 долари.

Табелата со податоци на „Вижуал капиталист“ ги прикажува перформансите на Berkshire Hathaway помеѓу 1965 и 2025 година во однос на индексот S&P 500.

Податоците за Berkshire се базираат на пазарна вредност по акција, додека податоците за S&P 500 претставуваат вкупен принос со реинвестирани дивиденди.

Ворен Бафет оствари принос од повеќе од 6.088.000% од акциите на Berkshire, трансформирајќи го производителот на текстил кој се бори со кризата во највредната компанија во светот, која не е технолошки гигант или државен производител на нафта.

Со други зборови, најголемиот инвеститор во светот ги претвори почетните 100 долари во приближно 134 пати поголема вредност отколку што би дал поширокиот пазар во истиот шестдецениски период.

Како Ворен Бафет го надмина S&P 500

Формулата за успех е едноставна во теорија, но исклучително тешка во пракса: купете квалитетни компании по атрактивни цени.

Овој легендарен инвеститор, кој има 95 години, не се двоуми да акумулира големи удели во компании што му се допаѓаат, а потоа да ги држи „засекогаш“.

Примерите вклучуваат American Express, првпат купен во 1964 година; Coca-Cola 1988 година; Moody’s 2000 година; и Apple во 2016 година – сите компании кои сè уште се дел од портфолиото на Berkshire.

Структурата на Berkshire како јавно котирана холдинг компанија им овозможи на акционерите да го зголемат богатството со него, без да плаќаат редовни такси за управување или перформанси.

Доколку Бафет наплаќаше такси како хеџ фондовите, крајниот резултат веројатно ќе беше само неколку стотици илјади долари наместо 6,1 милиони долари, во зависност од моделот на такси.

Дали Бафет постојано го победуваше пазарот?

Во текот на своите 61 година, Berkshire објави позитивен принос за 50 години – малку почесто од S&P 500. Поважно е што неговите добивки во успешните години беа значително повисоки, во просек од 32% наспроти 19% за индексот.

И покрај оваа долгорочна доминација, Бафет имаше периоди на слаби резултати.

Иако го надмина S&P 500 во секоја деценија од 1965 до 2015 година, од 2015 до 2025 година S&P 500 оствари поврат од 304%, во споредба со 234% за Berkshire Hathaway.

Како најголем јавно тргуван конгломерат во светот, самата големина на Berkshire – заедно со долгорочниот раст на пазарот предводен од големите компании за вештачка интелигенција – му отежна на „Пророкот од Омаха“ да пронајде врвни компании по атрактивни цени.

Многу од најголемите победници во секторот за вештачка интелигенција, како што се Nvidia, Meta и Palantir, се исто така надвор од неговиот „круг на компетенции“.

Сепак, долгорочниот рекорд на Бафет за извонредни поврати е веројатно најимпресивниот пример за создавање богатство во историјата на финансиските пазари, што дополнително ја зацврсти неговата позиција меѓу најбогатите луѓе во светот.